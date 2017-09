Estagiários da Semed recebem orientações para atuar com alunos especiais em Ceinfs

O início desta semana foi de estudos e muita orientação para os estagiários que atuam dentro dos Centros de Educação Infantil – Ceinf da Secretaria Municipal de Educação. Durante esta manhã os acadêmicos tiveram aula no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, com técnicos da Divisão da Educação Especial.

A aula de formação dos estagiários desenvolvida pelo setor DEE – Divisão de Educação Especial, teve como objetivo passar as dificuldades, as formas de trabalho para poder ter desenvolvimento da criança para que possa seguir.

Participaram da aula estagiários ligados aos Centros de Educação Infantil. Ao todo foram mais de 50 pessoas participando, todos voltados somente para a educação especial. Outras aulas são ministradas para as escolas também.

A técnica da DEE, Nadir Colaneri, umas das professoras que compôs o rol de orientadores dos estagiários explica que essa formação ajuda na futura experiência profissional.

“Quando a gente oferece uma formação, às vezes a faculdade não passou ainda algo sobre educação especial. Temos estagiários de primeiro semestre, então passamos orientações. O bom é que eles estão tendo a formação e também a pratica. Eu acredito que elas serão excelentes professoras”.



De acordo com a técnica Nadir, as maiores dificuldades para os estagiários que estão iniciando e saber como fazer e desenvolver. Segundo ela explicou as estagiárias querem saber como fazer a criança desenvolver na aprendizagem.

Nadir comentou que a visão da Divisão Especial da Semed é trabalhar o olhar para a inclusão, capacitando os estagiários no atendimento pedagógico nos Ceinf, esperando com que os acadêmicos tenham uma outra visão e com esse trabalho as crianças possam desenvolver na medida que forem crescendo.

Para a estagiária que recentemente entrou para atuar no Ceinf Eleodes Estevam, Paula Graciele de Lima, cursanda do 7º semestre de pedagogia da Uniderp, com a formação vai absorver experiência teórica. Paula acredita que os estudos podem sanar muitas duvidas.

“A aula é super interessante para tirarmos nossas duvidas. Queremos saber como estimulamos os alunos o dia a dia, desenvolver as habilidades na criança. Vai facilitar seu trabalho dentro do Centro Infantil”.

