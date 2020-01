Escolas da rede pública vão ganhar capacitação de língua inglesa em MS

A ideia é elevar o ensino do idioma e utiliza-lo como ferramenta que prepare os jovens para o mercado trabalho, ajudando na redução do desemprego e diminuindo a desigualdade social - Foto: Divulgação

O governo do Reino Unido quer fortalecer o ensino da língua inglesa em Mato Grosso do Sul através do programa Skills for Prosperity, voltado para estudantes da rede pública estadual. Nesta quarta-feira, 29, o Cônsul Geral Britânico, Sr. Simon Wood e a Gerente do Programa, Adriana Balducci, se reuniram com o governador Reinaldo Azambuja e a Secretária de Estado de Educação, Maria Cecília para apresentar o programa que será implementado em cinco Estados brasileiros. A ideia é elevar o ensino do idioma e utiliza-lo como ferramenta que prepare os jovens para o mercado trabalho, ajudando na redução do desemprego e diminuindo a desigualdade social.

O programa Skills for Prosperity (Qualificações para Prosperidade, em tradução livre) tem objetivo de oferecer capacitação e assistência técnica para o desenvolvimento da língua inglesa, apoiando na estruturação do currículo regular de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, na adoção de referencial internacional para o ensino do inglês; e na formação de professores que lecionam o idioma na rede pública estadual.

Comprometimento do Estado

O Cônsul britânico ressaltou a importância da fluência do inglês, principalmente numa época em que o mundo discute assuntos globais como o meio ambiente. “Sentimos muita sinergia e comprometimento por parte do governador”, disse Simon, ao término do encontro. Em sua percepção, o Estado de Mato Grosso do Sul tem pautas em comum com o programa como a questão da sustentabilidade.



A ideia do Skills for Prosperity (que é implementado em diversos países) é ampliar as oportunidades de empregabilidade e desenvolvimento socioeconômico de crianças, jovens e adultos, apoiando os estados pilotos que serão vitrine deste projeto, como explicou a gerente, Adriana Balducci. “Com isto, em breve teremos o primeiro observatório de língua inglesa no Brasil”, adiantou. O investimento do programa é feito através do Prosperity Found, fundo de cooperação multissetorial do Reino Unido para apoiar os esforços de países em desenvolvimento, reduzindo a pobreza e aumentando a produtividade.

As áreas de interesse do Fundo abrangem comércio, combate à corrupção, infraestrutura, ambiente de negócios, saúde, cidades futuras, educação, serviços financeiros, energia e investimentos externos. Além da Secretária de Educação, Maria Cecília Amêndola, participaram do encontro com o Cônsul Geral Britânico, Sr. Simon Wood e a Gerente de Programas, Adriana Balducci, o Secretário de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel e o Secretário Adjunto da Educação (SED), Édio Resende.