Estado compra 31 laboratórios móveis de ciências para escolas estaduais 

Equipamentos vão para 13 escolas - (Foto: Divulgação)

Trinta e um laboratórios móveis para as aulas de Ciências da Natureza foram comprados pelo Governo do Estado para atender escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os equipamentos foram entregues nesta quarta-feira (15/7) no depósito da Secretaria de Estado de Educação (SED).

“Inovação que fortalece a Educação. Os laboratórios serão distribuídos primeiramente para 30 escolas em tempo integral de 13 municípios. E já estamos fazendo nova aquisição para atender mais 150 escolas”, destacou o governador Reinaldo Azambuja depois de conferir os instrumentos pedagógicos.

Segundo informações da SED, os laboratórios móveis simulam fenômenos naturais no ambiente escolar, auxiliam os professores nas aulas experimentais e favorecem o despertar dos estudantes pela prática científica. “Nova concepção de aprendizado em substituição ao laboratório fixo”, afirmou o governador.

Escolas em tempo de integral de Anastácio, Bela Vista, Bodoquena, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Jaraguari, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Taquarussu e Três Lagoas receberão os equipamentos nessa primeira etapa de entregas.

Os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Édio Resende (adjunto da Educação) acompanharam a visita técnica.

Para a SED, a mobilidade no ambiente escolar favorece a melhor utilização dos equipamentos e a maior interação pelos professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem

Confira abaixo a relação das escolas por município.