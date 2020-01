Está calor aí? Confira quatro receitas de sorvetes e picolés fáceis de fazer

Sorvete de flocos com leite em pó é uma das receitas da nossa lista - Foto: Reprodução/Internet

O verão começou oficialmente em dezembro e as temperaturas já subiram em MS. Uma ótima forma de se refrescar é consumir sorvetes e picolés, essas delícias geladas que as crianças (e os adultos também) amam. Confira quatro receitas de sorvetes e picolés para fazer para você e sua família.

Sorvete de banana fácil



Ingredientes

5 bananas

1 lata de creme de leite

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparo

1. Amasse as bananas e misture até que vire uma massa homogênea.

2. Leve ao congelador por 2 horas.

3. Após duas horas, retire do congelador e acrescente à mistura o leite, o creme de leite e o açúcar.

4. Bata tudo no liquidificador por 5 minutos.

5. Leve ao congelador novamente por 6 horas ou até que adquira a consistência de sorvete.

6. Ele fica bem cremoso e saudável.

Sorvete de flocos com leite em pó



Ingredientes

12 g de gelatina sem sabor hidratada

500 ml de leite

1 xícara de leite em pó

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 xícara de chocolate meio amargo em lasca

Modo de preparo

1. Em um liquidificador, misture a gelatina, o leite, o leite em pó, o leite condensado e o creme de leite.

2. Despeje em uma forma e cubra com plástico-filme.

3. Leve ao freezer por 3 horas.

4. Em seguida, bata o sorvete em uma batedeira planetária , em velocidade alta, por 10 minutos.

5. Adicione as lascas de chocolate meio amargo e mexa delicadamente para incorporar.

6. Leve ao freezer por mais 2 horas.

Picolé de frutas



Ingredientes

850 g (5 potes) de iogurte natural

mel a gosto

uvas verdes e roxas a gosto

morango a gosto

manga palmer a gosto

Modo de preparo

1. Em um liquidificador, bata o iogurte natural com o mel.

2. Corte as frutas em pequenos pedaços.

3. Coloque-as em copinhos descartáveis.

4. Preencha os copinhos com o iogurte batido no liquidificador.

5. Em cada copiinho, coloque um palito de picolé.

6. Leve ao freezer até endurecer.

Picolé de melancia



Ingredientes

500 g de melancia picada

2 colheres (sopa) de açúcar

sementes de melancia a gosto

1 xícara de iogurte natural

2 colheres (sopa) de açúcar

1/3 de xícara de creme de leite

2 kiwis picados

1/4 de xícara de açúcar

1/4 de xícara de água