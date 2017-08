Especialistas em educação participam de videoconferência sobre a Base Nacional Comum Curricular

No próximo dia 29, às 10h, a plataforma Conviva Educação promove gratuitamente uma teleconferência sobre como se preparar para colocar em prática a Base Nacional Curricular (BNCC), que define os objetivos e direitos de aprendizagem para os alunos da educação básica do país.

A discussão é voltada para secretários de educação e técnicos da pasta e também marca o lançamento oficial do Guia de Implementação da BNCC, feito pela Undime e pelo Consed, que pretende ajudar os municípios a se prepararem para fazer a Base chegar às salas de aula, o que requere planejamento e o envolvimento de todos da rede. Para elaboração do guia, um grupo de trabalho composto por técnicos indicados pelas duas instituições conduziu a produção dos materiais, com o apoio técnico do Movimento pela Base e da Comunidade Educativa Cedac.

A palestra tem duração prevista de 60 minutos e terá a participação do Presidente da Undime e Secretário Municipal de Educação de Alto Santo(CE), Alessio Costa Lima, a Diretora de Currículos e Educação Integral do SEB/MEC e representante do Consed, Teresa Cozetti Pontual, a Superintendente da Comunidade Educativa Cedac, Teresa Perez, e João Paulo Cossi Fernandes, do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular. É possível acompanhar a videoconferência pelo site do Conviva Educação (http://convivaeducacao.org.br/platform/videoconferencia). Dúvidas podem ser enviadas para: contato@convivaeducacao.org.br.

Veja Também

Comentários