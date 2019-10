Especialistas analisam sete redações nota mil do Enem; confira

Em 2018, a redação do Enem teve como tema a “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet” - Foto: Reprodução

Especialistas do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) dão uma ajuda para os candidatos que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) esse ano. Eles analisaram sete redações que alcançaram a nota máxima, a sonhada nota mil, no exame do ano passado. Os comentários visam auxiliar os estudantes sobre os critérios de avaliação utilizados na correção.

A análise faz parte da Cartilha do Participante, preparada pelo Inep, para subsidiar as informações sobre a redação do Enem 2019. De acordo com o instituto, os textos “nota mil” contam com as seguintes características:

- Possuem uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema;

- Têm repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto;

- Respeitam os direitos humanos;

- Apresentam as características textuais fundamentais, como coesão e coerência;

- Demonstram domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

- Atendem ao tipo textual dissertativo-argumentativo.

Em 2018, a redação do Enem teve como tema a “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”. Confira as redações nota mil e os comentários dos especialistas do Inep:

