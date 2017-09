Especialista apresenta método para o desenvolvimento da primeira infância

Frequentemente pais e educadores questionam a melhor maneira de preparar as crianças para o futuro. Entre as dúvidas estão quais os conhecimentos e valores que devem ser transmitidos durante a vida. Foi com o intuito de auxiliar com questões do dia a dia dos pais, psicólogos, pedagogos, pediatras e outros profissionais que nasceu o livro: Pedagogia Florença 1- Bases para a Educação Infantil de 0 a 3 anos, que traz os estudos científicos e as vivências do autor, educador e pesquisador da Primeira Infância Dr. Roger Hansen.

A Pedagogia Florença é uma abordagem inovadora voltada à Educação Infantil nos primeiros seis anos de vida, iniciada há 13 anos, em forma de uma escola modelo, em Florianópolis. O método, criado por Hansen, trabalha a pedagogia de forma contemporânea, preenchendo lacunas dos estudos da educação infantil brasileira. “Temos um material escasso sobre Educação Infantil no Brasil, principalmente quando se trata dos primeiros anos de vida. Nossa metodologia parte de pesquisas mundiais profundas sobre o tema. A ideia é dar valor e força aos educadores para que tenham ferramentas para trabalhar junto aos pais na difícil tarefa da formação humana”, explica o doutor.

Lançada em julho, o pano de fundo da publicação é o respeito e o amor à criança, por meio de uma explanação de atitudes humanistas na educação. “Uma criança é um ser que se expressa, não podemos simplesmente treiná-las, temos que deixá-las descobrir-se. Os bebês até certo momento não pegam nada nas mãos, pois estão desenvolvendo-as e elas ainda não estão maduras o suficiente para pegar, prensar ou reter um objeto”, exemplifica. “Na metodologia que criamos, damos condições para o desenvolvimento humano, sem imposições sobre o ser”, completa Hansen.

Segundo o educador alemão, Walter Gutdeutsch, uma das inspirações do livro e responsável pelo prefácio, a infância é a parte ais importante da vida e é preciso olhar para esse período com olhos modernos, nas situações de hoje. “O Dr. Roger apoia-se em investigações atuais da pedagogia, psicologia, sociologia e neurociência e a pedagogia Florença aplicada é o futuro consciente de uma educação qualificada e profissional”, afirma.

