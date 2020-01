Esmagis disponibilizará curso de atualização sobre pacote anticrime

De 10 a 14 de fevereiro, a Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis) e a Associação dos Magistrados de MS (AMAMSUL) disponibilizarão um curso de atualização do Pacote Anticrime, ministrado pelo juiz Mário José Esbalqueiro Jr. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro.No total, serão 20 horas-aula., com investimento de R$ 597,00. As inscrições podem ser feitas no www.esmagis.com.br , via sistema pag-seguro, com possível parcelamento, nos cartões de crédito, débito ou boleto bancário. Para se inscrever é necessário ser bacharel em Direito.As aulas serão ministradas das 19h10 às 22h10, de segunda a sexta-feira, e serão disponibilizadas 27 vagas, com mínimo de 15 participantes.Mais informações podem ser obtidas na secretaria da Esmagis, das 13 às 16h30 e das 18 às 22h, na sede administrativa da Amamsul, que fica na Rua 25 de dezembro, 37, no centro de Campo Grande, ou pelos telefones (67) 3384-1940 e 98428-5541.