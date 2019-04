Esfaqueamento na Capital leva réu ao Tribunal do Júri

(Foto: Divulgação/TJMS)

Está marcado para esta terça-feira (16), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, o julgamento do réu Walison Brito dos Santos, acusado de tentar matar o auxiliar de serviços gerais Oslir dos Anjos Marçal com golpes de faca no braço e no abdômen. O atentado aconteceu no bairro Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande. O julgamento será realizado no Plenário do Tribunal do Júri da Capital, com início previsto a partir das 8 horas.

De acordo com o processo, o fato aconteceu no dia 3 de outubro de 2016, por volta da 1 hora, no momento em que a vítima estava conversando com os amigos o denunciado aproximou-se com uma arma branca e tentou lhe esfaquear. A vítima correu para sua residência, no entanto o réu o alcançou e desferiu mais golpes. Após as agressões o denunciado fugiu do local utilizando uma motocicleta vermelha.

Conforme a denúncia, a vítima foi socorrida por seus familiares, encaminhada ao hospital Santa Casa, e somente não morreu por atendimento médico eficaz.

O juiz Carlos Alberto Garcete pronunciou o réu no artigo 121 do Código Penal, por tentativa de homicídio, combinado com o artigo 14, inciso II, em relação a vítima. O acusado alega ter agido em legítima defesa putativa e que sua intenção não seria de matar. Durante o julgamento caberá ao Conselho de Sentença decidir se o denunciado é culpado ou não pelos crimes descrito pela acusação.