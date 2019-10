Escolha de receitas que irão para final de concurso de alimentação escolar da Reme termina nesta quarta

Termina nesta quarta-feira (2), a escolha das cinco melhores receitas que irão disputar a final da segunda edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar de Campo Grande. - Foto: Divulgação

Termina nesta quarta-feira (2), a escolha das cinco melhores receitas que irão disputar a final da segunda edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar de Campo Grande.

A votação acontece apenas de forma on line, pelo facebook do concurso, no link https://www.facebook.com/concursomelhoresreceitascg/

Ao todo, oito receitas disputam os likes do público. São elas: estrogonofe de chuchu com frango e leite de aveia, almôndegas com aveia ao molho verde de brócolis, arroz branco com carne suína e brócolis, macarronada ao molho de talo de brócolis, tomate e cenoura, arroz colorido suíno, frango tropical com legumes, arroz Maklub e almôndega de couve.

O concurso tem o objetivo de estimular a criatividade dos merendeiros que atuam nas unidades escolares, incentivando os profissionais a criarem receitas ricas em nutrientes e que incrementem a merenda, além de revelar talentos.

Alimentação saudável

Entre as regras do concurso está a obrigatoriedade dos pratos conterem ingredientes importantes para uma alimentação saudável, observando-se a restrição de alimentos não saudáveis, como enlatados, embutidos, em pó, concentrados e desidratados, conforme resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).