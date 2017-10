Escolas rurais da Reme divulgam projetos em exposição nesta sexta-feira

As nove escolas do campo da Rede Municipal de Educação (Reme) realizam nesta sexta-feira (27), a partir das 7h30, no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), uma exposição para divulgar os projetos desenvolvidos durante o ano.

A “1ª Expocampo: Fortalecendo a identidade das escolas do campo”, tem o objetivo de evidenciar as ações e trabalhos pedagógicos realizados pelas unidades, que vêm se destacando através de projetos, desenvolvidos por alunos e professores, premiados em eventos.

Um dos exemplos recentes é o da Escola Agrícola “Arnaldo Estevão de Figueiredo”, que através de um sistema de aquaponia, conquistou o primeiro lugar na 5ª Edição da Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande, promovida pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O protótipo, que integra a criação de peixes em cativeiro e a produção de hortaliças, foi desenvolvido pelo aluno Mateus Rodrigues de Oliveira, do Ensino Médio, e coordenado pelo professor Luiz Cleber Padilha.

Além dos conteúdos pedagógicos, os professores que atuam nestas unidades buscam valorizar a cultura do homem do campo, seu modo de vida e as práticas de trabalho. Muitas dessas ações são desenvolvidas em parceria com a comunidade, o que tem incentivado os alunos a desenvolveram a aprendizagem além dos conteúdos ensinados na escola.

As escolas que participarão da exposição são: ‘Isauro Bento Nogueira”, “Orlandina Oliveira Lima”, “Darthesy Novaes Caminha”, “José do Patrocínio”, “Oito de Dezembro”, “Barão do Rio Branco”, “Leovegildo de Melo”, “Manoel Gonçalves Martins” e “Arnaldo Estevão de Figueiredo”.