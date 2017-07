Escolas que farão Saeb têm até hoje para informar dados sobre matrícula inicial

As escolas que ainda não enviaram suas informações sobre matrícula inicial têm até hoje (31) para acessar o sistema Educacenso e realizar a declaração. Os dados os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, para o Censo Escolar, devem ser enviados até as 23h59 por todas as escolas participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017.

Segundo o Instituto Nacional e Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), contribuir para o Censo Escolar 2017 é uma das condições para participar dos instrumentos de avaliação do Saeb. A participação no Saeb é censitária para as escolas da rede pública e facultativa para as escolas de rede privada, que tiveram até 14 de julho para aderir.

Com os dados, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai planejar a aplicação do Saeb, que será entre 23 de outubro e 3 de novembro. A média de desempenho dos estudantes nas provas e as taxas de aprovação vão compor o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2017, que será divulgado no próximo ano.

A partir deste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será mais usado para a emissão do boletim por escola. Por isso, o Saeb servirá para que as escolas possam medir seu desempenho.

Fechamento no Educacenso

Após informarem os cadastros de escola e turma, realizarem os vínculos de alunos e profissionais escolares e conferirem as informações nos relatórios, todas as escolas devem fazer o fechamento no sistema Educacenso. A regra vale, inclusive, para as escolas paralisadas ou extintas em 2017. Escolas que preenchem seus dados em sistemas próprios para, posteriormente, migrar os dados para o Educacenso também devem fazer o fechamento do sistema, manualmente. A medida vale para escolas que importaram dados totalmente ou parcialmente.

O Inep ressalta, contudo, que todas as escolas, estejam elas abertas ou fechadas, terão seus dados preliminares publicados no Diário Oficial da União. Aquelas que não fizerem o fechamento até hoje (31) poderão realizar o procedimento no período de retificação.

Censo Escolar

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica. Coordenado pelo Inep, é realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.

Ele abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional. A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira consiste no preenchimento da matrícula inicial, com coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. A segunda etapa ocorre com o preenchimento de informações sobre a situação do aluno e considera os dados sobre o movimento e rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.

As informações permitem uma melhor compreensão da situação educacional do país, servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação das avaliações realizadas pelo Inep.

Mapa das Escolas

O Mapa das Escolas do Censo Escolar 2017 está disponível no portal do Inep. A ferramenta apresenta o número de escolas em atividade constante no Censo Escolar deste ano, assim como aquelas que já realizaram o fechamento do censo.

