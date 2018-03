Escolas estaduais realizam primeiro encontro de 2018 do projeto Família e Escola

O Projeto oferece formação aos coordenadores pedagógicos - Divulgação

Em continuidade às ações do projeto Família e Escola, desenvolvido em Mato Grosso do Sul desde 2016, pela Secretaria de Estado de Educação (SED), as escolas da Rede Estadual de Ensino realizam neste sábado (3) o primeiro encontro deste ano com os familiares dos estudantes.

O trabalho com as famílias, desenvolvido por meio de temáticas das coleções de livros integrantes do projeto tem como objetivos propor a reflexão com os pais e responsáveis sobre a importância de sua participação no desenvolvimento integral de seus filhos; sensibilizar os familiares sobre a necessidade do acompanhamento afetivo no processo de desenvolvimento; e reforçar a importância da parceria entre escola e familiares para o sucesso da escolaridade dos filhos.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, o Projeto foi implantado a partir dos anseios dos gestores das escolas, que veem como fundamental a participação dos familiares no sucesso dos estudantes. “Durante a Teia da Educação, em 2015, levantamos em nossos debates que a participação na vida do estudante faz toda a diferença. Nossas escolas têm feito um trabalho brilhante, com reflexão, orientação e comprometimento”, destaca.

O Projeto oferece formação aos coordenadores pedagógicos, livros de orientação para os gestores, livros de orientação para os familiares e a realização, durante o ano letivo, de quatro encontros com familiares, previsto em calendário escolar, dos estudantes das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e visa fortalecer a relação família e escola.