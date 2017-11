Semana Nacional de Mobilização no Combate ao Aedes aegypti acontece também nas escolas estaduais

A ação acontece durante toda esta semana, de 6 a 10 de novembro, em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino - Reprodução

A Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), vem desenvolvendo desde 2015 um conjunto de ações voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, doenças que formam a tríplice epidemia que constitui um grave problema de saúde pública no País.

Este ano, o Governo Federal propôs a realização da Semana Nacional de Mobilização do Setor Saúde, Educação e Assistência Social no Combate ao Aedes aegypti, que visa sensibilizar e mobilizar a sociedade para o combate a esse vetor. Mantendo as diretrizes já adotadas em Mato Grosso do Sul em anos anteriores, essa mobilização acontece durante toda esta semana, de 6 a 10 de novembro, em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino.

As atividades desenvolvidas terão registro e divulgação pelas redes sociais e poderão ser acompanhadas pela hashtag #vamosapagaromosquito.