Escolas estaduais iniciam ano letivo com Jornada Pedagógica

As aulas na Rede Estadual começam no dia 15.2, mas para os profissionais das 367 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul o ano letivo começa nesta terça-feira (6), com a Jornada Pedagógica, formação com quatro dias de duração que tem como objetivo preparar a escola para a chegada dos estudantes e auxiliar no planejamento das metas e ações para 2018.

A Jornada, realizada com a participação de diretores, coordenadores pedagógicos e professores, conta com acolhimento da equipe; apresentação da rotina da escola, do Regimento Escolar e das plataformas Protagonismo Digital e Foco no Estudante; dinâmicas; e a exibição do documentário “Nunca me Sonharam”, que traça um panorama do ensino médio brasileiro, sob diferentes pontos de vista, destacando os desafios do presente e a expectativa para o futuro.

A jornada promove aos profissionais momentos de discussão e reflexão sobre o papel da escola no processo de aprendizagem dos estudantes e estabelece estratégias que potencializem as ações da escola, considerando os aspectos presentes nas discussões realizadas em grupo.