Escolas do Sesi retornam às aulas com acolhida especial aos estudantes

O ano letivo começou nesta segunda-feira (6) com o pé direito nas escolas do Sesi em Campo Grande, Corumbá, Aparecida do Taboado, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. O ambiente foi descontraído e de acolhida, com mensagens de boas vindas da equipe pedagógica, apresentação da escola e professores e pais e alunos novatos, principalmente, em Três Lagoas, que inaugurou neste ano a nova sede na cidade, e na Capital, que ampliou o número de salas e capacidade de alunos.

"Uma recepção acolhedora e bem organizada é o primeiro passo para despertar o interesse dos estudantes pelas atividades escolares durante todo o ano", afirmou a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz. "Por isso, a organização das salas, apresentação de professores e alunos, a interação dos estudantes e a recepção dos pais e da comunidade escolar fazem parte desse processo, principalmente neste ano, que muitos alunos novos estão chegando e o planejamento para reorganizar as turmas com os alunos que já estudavam na unidade no ano anterior foi minuciosamente preparado", emendou.

Na Escola do Sesi de Campo Grande, a diretora Glaucia Campos deu as boas-vindas e destacou aos pais e alunos a metodologia inovadora aplicada na grade curricular. "Gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos alunos, e que 2017 possa ser um ano de muitas novidades e plataformas diferentes, além das que nós já utilizamos na nossa escola", disse sobre as aulas de empreendedorismo, ensino de robótica e recurso Mangahigh como solução educacional para o ensino da matemática.

O filho de Leila Ueno da Costa Saito vai estudar pela primeira vez em uma escola do Sesi, no 1º ano do Ensino Médio, e, a mãe, animada com a nova etapa na vida do filho, acompanhou toda a acolhida aos alunos, da divisão das salas à apresentação dos alunos. "Escolhi a escola do Sesi com muito cuidado, depois de olhar outras cinco escolas de Campo Grande. Muita coisa pesou, do preço da mensalidade, que foi o melhor que encontrei, até a localização, no Centro da cidade. Acho que acertei, porque só hoje já encontrei mais três amigos da antiga escola do meu filho, e olha que nem combinamos onde eles iriam estudar. Agora, também quero trazer meu outro filho", disse a mãe.

A metodologia inovadora aplicada na grade curricular das escolas do Sesi foi o fator levado em conta para Célia Gamarra matricular a filha de 10 anos, Daniela Lemes Gamarra, no 6º ano do Ensino Fundamental. "Os conceitos de empreendedorismo, o ensino o desenvolvimento pessoal e raciocínio lógico do aluno são muito importantes. Nunca é cedo para começar a aprender", considera a Célia. A mesma expectativa otimista tem as colegas de turma Camila Sales Silva e Larissa do Santos, do 1º ano do Ensino Médio. "Espero que esse ano seja bom, e que eu possa fazer novos amigos", disse Camila. "E que a gente também seja amiga dos professores", emenda Larissa.

Interior

Em Três Lagoas, os alunos foram recepcionados na quadra poliesportiva da nova Escola do Sesi, onde passaram por uma aula de ginástica laboral e, depois, os alunos do Ensino Fundamental I assistiram a uma apresentação teatral lúdica, enquanto o Ensino Fundamental II e Ensino Médio passaram por dinâmicas e assistiram vídeos em sala de aula. "A preparação da nossa acolhida deu especial atenção aos alunos novos, que, neste ano, estão em número maior, em razão de estarmos em uma nova escola, com estrutura maior e capacidade para 2.400 alunos", explicou a diretora Zuleica Guimarães.

Animados com a novidade, os alunos que já estudavam no Sesi comemoraram o primeiro dia de aula nas novas instalações. "As salas de aula estão enormes, mais confortáveis e dá para ver que a parte da segurança também está muito boa, tem bastante câmera e os melhores professores estão aqui, porque eles não te ensinam a decorar, e sim, aprender", disse o estudante Mateus Melo, aluno do 9º ano da Escola do Sesi de Três Lagoas.

Na Escola do Sesi de Maracaju, a recepção foi organizada com muito bom humor. Foi instalado um pano na entrada e, atrás dele, a equipe pedagógica, acompanhada da diretora, Jaqueline Vargas, pegava os alunos de surpresa com adereços especiais, música e dança. Beta, que já é aluna do Sesi há um ano, espera que em 2017 possa aproveitar atividades extracurriculares e mergulhar nas aulas de empreendedorismo. "Viagens, que a gente possa visitar mais escolas, e fazer uma horta, isso seria legal, porque todo mundo possa aprender mais sobre as plantas. E assistir muitas aulas de empreendedorismo, que é uma disciplina que nunca tinha visto na minha vida e me fez aprender bastante".

Na unidade de Dourados, a coordenadora do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, Sueli Matos comemora o resultado da acolhida. "O início do ano letivo foi um momento muito importante, com os alunos novos, uma energia muito positiva. Sentimos animação de todos e alinhamos os combinados com todos. Com certeza será um excelente ano", comemorou. Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental, Nilva Oliveira contou que a recepção envolveu toda a equipe pedagógica da escola. "Foi muito bom ver alegria, o entusiasmo e expectativas dos pais e alunos. A equipe de professores, direção, coordenação, estagiárias e inspetora recepcionaram alunos e familiares no hall de entrada da escola e, em seguida, foram direcionando para as suas respetivas salas de aulas acompanhados pelos responsáveis e professoras", contou.

Em Aparecida do Taboado, a recepção organizada pela diretora Silvia Watanabe da Escola do Sesi e equipe pedagógica empolgou os alunos. "Hoje estou iniciando mais um ano escolar, e sei o quanto essa oportunidade de estudar aqui é maravilhosa, porque enriquece meu aprendizado. Essa oportunidade é única, e tentarei aproveitar ao máximo", comemorou Ana Júlia Azambuja, aluna do 7º ano. "Espero que esse ano traga muitos benefícios, com muito aprendizado, novas experiências", completa Sophia Marinho, do 9º ano.

Mais cidades

Na Escola do Sesi de Naviraí, os alunos retornaram as aulas e com dinâmicas, apresentação da equipe educacional e apresentação das metodologias de ensino. "O dia foi muito produtivo, o primeiro dia de aula é desafiador e, ao mesmo tempo, motivador. É um momento de estabelecermos as metas, traçarmos os objetivos, estabelecer as metodologias que irão nos conduzir durante todo o trajeto do ano letivo", disse a diretora da unidade, Paula Nudimila. "Para 2017 espero que o Sesi aumente as minhas chances de entrar em uma universidade de excelência, da mesma forma que tem me auxiliado no dia a dia apresentando um ensino de muita qualidade para os seus alunos", espera a aluna Isabela Comim Santos, do 3º ano do Ensino Médio.

Na unidade da Escola do Sesi de Corumbá, o aluno Samuel Ferreira, que frequenta a 1ª série do programa "Lapidando Talentos" (programa em que o aluno ganha uma bolsa de estudos do Sesi enquanto faz o curso técnico em mecânica no Senai) se sentiu emocionado com a acolhida preparada pelos colaboradores. "Nunca pensei que o nosso primeiro dia de aula seria tão emocionante. Estou muito empolgado para começar a estudar e usar todos esses laboratórios. Nunca havia estudado em uma escola tão linda e organizada", declarou.

A diretora da unidade, Mirian Corrêa, explica que os alunos foram recepcionados com entrega de cartões de boas-vindas e bombons e, depois, fizeram um tour para conhecer a unidade, professores e equipe pedagógica. "Também organizamos uma apresentação cultural, com a banda musical composta por docentes, e um repertório de acolhida e elevação da autoestima", conta. Em seguida, foram apresentadas no auditório as normas previstas no regimento escolar e metodologia.

