Escolas do Sesi promovem “encontrão” virtual e preparam alunos para o Enem

Em meio à quarentena provocada pela pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a Rede de Ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul promoveu, ontem (14/07), um encontro virtual entre as turmas da 3ª série do Ensino Médio das sete escolas da instituição no Estado. A iniciativa chegou a reunir mais de 160 alunos simultaneamente, por meio da plataforma TEAMS, da Microsoft.

Em ano de preparação para o Enem e vestibulares das principais universidades do Brasil, a ideia da coordenação pedagógica do Sesi era apresentar de dicas de como manter a rotina de estudos com as aulas online em casa, além de promover de maneira inédita a integração entre os estudantes das cidades onde a escola atua.

“Oportunizar aos nossos alunos do Ensino Médio esse momento de interação foi uma excelente maneira de matar a saudade, ampliar as amizades, e gerar mais expectativa para um futuro de sucesso dos alunos, seja pessoal e profissional. Mesmo com esse período de distanciamento presencial não perdemos o acolhimento e preparação dos alunos rumo ao Enem e vestibulares”, avaliou a analista técnica em educação do Sesi, Gláucia Campos.

Descanso

A educadora Paula Giampietri Franco, da Geekie – plataforma de educação online utilizada pelas escolas do Sesi para auxiliar os alunos a estudar para vestibulares – foi convidada a participar do encontrão e, além de repassar diversas orientações, respondeu às perguntas em tempo real. Em um dos momentos que mais chamou a atenção dos alunos, a especialista destacou a importância de, mesmo estando em casa, manter uma rotina diária, e designar o tempo para atividades específicas.

“Tenham um horário para assistir às aulas online e, depois, separem um tempo para estudar o conteúdo. Separem também um momento só para conferir os canais de comunicação entre escola e aluno. Outra dica importante é criar um canal para interação com os colegas de vocês, seja um grupo, um chat. Matem a saudade, conversem, e troquem materiais, macetes, descobertas”, aconselhou a educadora.

Paual Giampietri também ressaltou outra questão importante durante o período de preparação para os vestibulares: o descanso. “Tão importante quanto planejar o horário de estudos, é reservar um tempo para descansar. Mesmo que tenham coisas acumuladas, descansem a mente”, disse a educadora, lembrando que o cérebro precisa de um tempo longe de dispositivos e telas.

“Na quarentena, estudamos pela internet e, no momento de lazer, continuamos no computador, celular ou TV. E isso é muito prejudicial para o ser humano. Busquem atividades como escrever em uma folha de papel, ler, desenhar, jogos de tabuleiro. Mas desliguem as telas”, indicou.

A rotina dos alunos

Os alunos aproveitaram o momento de interação para trocar experiências com os colegas e contar como têm se organizado para estudar durante a pandemia. “O lado bom dessa quarentena foi descobrir que tenho muita facilidade em acompanhar as aulas online e estudar sozinho em casa. Consegui organizar meus horários, me concentrar melhor e tenho buscado ir além da apostila e das vídeoaulas. Estou buscando mais referências e sempre troco mensagens com os professores”, relatou Diego Soares Ribeiro, da Escola do Sesi de Corumbá.

Aluno da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, Gaek Silva Ribeiro Santos compartilhou a importância de cuidar do corpo mesmo durante a quarentena. Ele cursa o ensino integrado Sesi-Senai (estuda no 3º ano de manhã e, à tarde, faz um curso técnico no Senai), e aproveitou que as aulas vespertinas estão suspensas para intensificar a rotina de estudos.

“Minha casa fica a 4 quilômetros da escola e pensava que ter que caminhar 16 quilômetros para ir de manhã, almoçar e depois voltar consumia minha energia. Ficando em casa com a quarentena, comecei a me sentir bem mais cansado, e percebi que estava sentindo falta das caminhadas. Agora, todos os dias tenho colocado máscara e dou um passeio perto de casa. Fez toda a diferença”, contou.

Depois do bate-papo com a educadora da Geekie, os alunos de cada escola compartilharam uma apresentação preparada especialmente para o encontrão, com música e danças típicas dos “arraiás julinos”.

