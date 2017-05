Escolas do Sesi passam a contar com aplicativo que “traduz” notícias à linguagem infanto-juvenil

Para estimular o hábito de leitura dos alunos, formar cidadãos críticos e ampliar os conhecimentos da Língua Portuguesa, o Sesi de Mato Grosso integra à sua metodologia de ensino o Guten, plataforma que funciona como um jornal digital que “traduz” as notícias para a linguagem infanto-juvenil. Usado em sala de aula para leitura conjunta entre professores e alunos, o aplicativo também interage com games e exercícios que testam o conhecimento do aluno, além de fazer conexão com várias disciplinas da grade curricular.

Para cada texto, uma sequência de atividades que desenvolve as habilidades de leitura é apresentada aos estudantes e, no fim, a equipe pedagógica acompanha a evolução dos alunos nas principais habilidades leitoras e mapeia suas principais dificuldades e pontos a serem melhorados. De acordo com a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, a plataforma Guten é adotada por escolas que buscam ampliar os horizontes dos estudantes e, ao mesmo tempo, promover desenvolver habilidades de leitura.

“O acesso à diferentes modalidades de notícias ampliará o conhecimento e vocabulário dos alunos, além de propiciar a interpretação e análise crítica frente às informações de mundo, contribuindo para uma rica formação e atuação cidadã na sociedade”, avaliou Simone Cruz. A coordenadora pedagógica e educacional da Escola do Sesi de Três Lagoas, Elisandra Gomes dos Santos, afirma que, hoje, um dos principais desafios é das escolas é incutir nos alunos o hábito de ler.

“Estamos otimistas com esta nova plataforma, pois despertar o gosto pela leitura é um dos nossos desafios. Temos travado várias estratégias para atingir esse objetivo, de forma a melhorar a fluência e proficiência de nossos educandos. A forma que a Guten conecta a realidade utilizando temas das atualidades através de jogos e desafios, fomenta na equipe pedagógica e docentes um sentimento de que agora firmamos a direção para um trabalho mais funcional visando resultados satisfatórios”, avaliou Elisandra dos Santos.

Analista técnica em educação do Sesi, Juliana Nicolau avalia que a nova ferramenta enriquecerá a proposta de ensino da rede de escolas. “Engajar os alunos no universo da leitura de forma prazerosa e dinâmica é sem dúvidas o grande diferencial da Guten. A parceria com as Escolas do Sesi reforçará o compromisso que temos com a oferta de uma educação de qualidade”, finalizou.

