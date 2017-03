Escolas do Sesi oferecem aplicativo para se comunicar com pais

Como forma de conectar as escolas com os pais, o Sesi de Mato Grosso do Sul acaba de disponibilizar aos alunos e aos respectivos responsáveis um aplicativo gratuito para smartphones. Trata-se do “App Sesi MS”, que, em um só clique, permite acompanhar a rotina escolar e tornar a comunicação com a equipe pedagógica mais ágil e prática.

“As ferramentas do aplicativo do Sesi trazem inovação e sustentabilidade ao eliminar o uso de diversos papéis, bem como proporcionar mais proximidade com cada aluno e seu responsável, criando um canal de comunicação seguro e com um histórico que pode ser acessado a qualquer momento”, explicou a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz.

Entre as funcionalidades do aplicativo Sesi MS está a agenda, que permite aos pais e responsáveis dos alunos ter acesso online a tudo que está planejado para a Escola do Sesi (reuniões, feriados, férias, atividades extras, sábados interativos, entre outros). Além disso, há ainda a função “Comunicados”, que põe fim a era dos bilhetes enviados pelas escolas e o usuário tem acesso a qualquer aviso, além de receber uma notificação instantânea sempre que houver alguma novidade.

Inovação

Se o responsável pelo aluno não visualizar o aviso em até 48 horas, é enviado automaticamente um SMS e e-mail para assegurar que o recado seja repassado. Na aba “Mensagem”, é possível enviar qualquer texto para a equipe pedagógica da Escola do Sesi, avisando que o aluno irá faltar aula, por exemplo, e o espaço “Resumo diário” serve para acompanhar o conteúdo estudado naquele dia e se há tarefa para casa e quando entregá-la.

Na parte “Autorizações”, o aplicativo serve para que os responsáveis formalizem a participação dos alunos em eventos e passeios culturais da Escola do Sesi. Na aba “Biblioteca”, ficam disponíveis para acesso a qualquer momento documentos escolares (regimento interno das Escolas do Sesi, calendário fixo de eventos, entre outros), além de livros e apostilas online.

Na seção “Grade de horário”, os alunos e responsáveis têm acesso ao cronograma de aulas de cada dia. Há, ainda, a parte de “Fotos e vídeos”, álbuns de imagens virtuais dos eventos e atividades que a escola promove, na “Enquete” foi disponibilizada pela Escola do Sesi com intuito de conhecer a opinião dos pais e alunos sobre os serviços oferecidos na instituição e “Parceiros” mostra as empresas parcerias do Sesi, que oferecem descontos aos alunos.

Para baixar o “App Sesi MS”, aqueles que têm um celular com sistema Android devem acessar a Playstore e, na busca, digitar o nome do aplicativo, clicar em “instalar” e, sem qualquer custo, ter o aplicativo em seu aparelho. O mesmo passo a passo vale para celulares Iphone, exceto que, neste caso, é preciso acessar a AppStore. O uso do aplicativo é totalmente seguro e cada usuário recebe login e senha individual, o que permite uma interação totalmente particular entre a Escola do Sesi e os responsáveis pelos alunos.

Escolas

O aplicativo “Sesi MS” já começou a ser apresentado para pais e responsáveis em algumas escolas do Sesi do Estado. Em Corumbá, os pais foram convidados para uma reunião, e receberam as senhas e login de acesso. “Esse aplicativo será essencial para facilitar que nós, pais, participemos efetivamente da vida estudantil de nossos filhos”, avaliou Gildo Antonio de Souza, pai da aluna Larissa, do 9º ano do Ensino Fundamental.

“O ideal é que família e escola consigam se comunicar melhor e buscarmos melhorar a aprendizagem e disciplina de nossos filhos. A escola do Sesi saiu na frente em proporcionar essa ferramenta que irá unir muito mais escola e família”, emendou Cleuciane de Campos Cardoso, mãe dos alunos Maria, do 9º ano do Ensino Fundamental, e Vinicius, da 3ª série do Ensino Médio.

Na Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, a apresentação do aplicativo também foi comemorada pelos pais dos alunos. “Participar deste momento foi maravilhoso e encantador. Me senti muito feliz em saber que, a partir de agora, vou poder acompanhar as atividades que foram desenvolvidas pelo meu filho”, disse Rosa Maria Oliveira, mãe do aluno Luiz Felipe, do 7º ano do Ensino Fundamental.

