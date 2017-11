Escolas do Sesi está com matrículas abertas em 7 cidades do Estado

O Sesi é uma escola que uniu educação, inovação e tecnologia, preparando os alunos para serem capazes de construir seus projetos de vida de forma mais consciente e competente - Divulgação

A rede de escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul está com matrículas abertas para o ano letivo de 2018, oferecendo 4.753 vagas nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio e EBEP (Educação Básica Articulada com a Educação Profissional) nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. Além dos conteúdos curriculares básicos, cada faixa etária conta com ferramentas educacionais específicas, criadas com o intuito de desenvolver as potencialidades dos alunos.

A gerente de educação do Sesi, Simone Figueiredo Cruz, destaca que os pais que tiverem interesse podem entrar em contato com as secretarias das escolas para se matricular, lembrando que o maior diferencial das escolas do Sesi é o uso da tecnologia para a mudança do conceito de ensinar e aprender. “O Sesi é uma escola que uniu educação, inovação e tecnologia, preparando os alunos para serem capazes de construir seus projetos de vida de forma mais consciente e competente”, ressaltou.

A Educação Infantil, voltada para crianças de 4 a 5 anos de idade, utiliza ferramentas como Lego e musicalização para trabalhar conceitos importantes, como trabalho em equipe, respeito ao próximo e desenvolvimento de habilidades motoras. No Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, têm início o conteúdo curricular básico aliado a aulas de robótica, com Lego, e de empreendedorismo por meio de programas da Junior Achievement e do Sebrae/MS, sendo que também começa a ser utilizado o recurso Mangahigh como solução educacional para o ensino da matemática.

Os alunos do Ensino Fudamental II, do 6º ao 9º ano, também aprendem conceitos de robótica aliados ao conteúdo curricular básico. O empreendedorismo passa a ser direcionado para o protagonismo juvenil e iniciativa de visibilidade do mercado de trabalho. Além do Mangahigh, o modelo XD Education possibilita novas estratégias de ensino e aprendizagem por meio de soluções tecnológicas.

Para quem está no Ensino Médio, os desafios são o Laboratório de Oficinas Tecnológicas e potencializar o aprendizado com as ferramentas XD Education, Geekie Lab e Imaginie, tudo isso aliado a conteúdos básicos atuais e contextualizados. Além disso, há uma plataforma de estudos com exercícios que objetivam capacitar o aluno para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sendo que os exercícios são personalizados de acordo com o desempenho do aluno e as necessidades individuais, sendo que mais detalhes acerca dos diferenciais das escolas do Sesi para cada faixa etária podem ser conferidos no site www.sesims.com.br.

Em Aparecida do Taboado, a Escola do Sesi oferece vagas para Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EBEP, enquanto em Campo Grande as vagas são para Ensino Fundamental II e Ensino Médio e para Corumbá são para Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP. Em Dourados, as vagas são para Educação Infantil I e II, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP, enquanto para Maracaju e Naviraí são para Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EBEP e, para Três Lagoas, são para Educação Infantil I e II, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP.