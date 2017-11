Escolas do Sesi em MS abrem matrículas a partir de 1º de dezembro - Divulgação

A rede de escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul abre, no próximo dia 1º de dezembro, o período de matrículas para o ano letivo de 2018, oferecendo 4.753 vagas nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio e EBEP (Educação Básica Articulada com a Educação Profissional) nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. Além dos conteúdos curriculares básicos, cada faixa etária conta com ferramentas educacionais específicas, criadas com o intuito de desenvolver as potencialidades dos alunos.

Apesar de as matrículas iniciarem em dezembro, a gerente de educação do Sesi, Simone Figueiredo Cruz, destaca que os pais que tiverem interesse já podem entrar em contato com as secretarias das escolas para se inscrever na lista de espera. Ela ainda destaca que o maior diferencial da Escola do Sesi é o uso da tecnologia para a mudança do conceito de ensinar e aprender. “O Sesi é uma escola que uniu educação, inovação e tecnologia, preparando os alunos para serem capazes de construir seus projetos de vida de forma mais consciente e competente”, ressaltou.

A Educação Infantil, voltada para crianças de 4 a 5 anos de idade, utiliza ferramentas como Lego e musicalização para trabalhar conceitos importantes, como trabalho em equipe, respeito ao próximo e desenvolvimento de habilidades motoras. No Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, têm início o conteúdo curricular básico aliado a aulas de robótica, com Lego, e de empreendedorismo por meio de programas da Junior Achievement e do Sebrae/MS, sendo que também começa a ser utilizado o recurso Mangahigh como solução educacional para o ensino da matemática.

Os alunos do Ensino Fudamental II, do 6º ao 9º ano, também aprendem conceitos de robótica aliados ao conteúdo curricular básico. O empreendedorismo passa a ser direcionado para o protagonismo juvenil e iniciativa de visibilidade do mercado de trabalho. Além do Mangahigh, o modelo XD Education possibilita novas estratégias de ensino e aprendizagem por meio de soluções tecnológicas.

Para quem está no Ensino Médio, os desafios são o Laboratório de Oficinas Tecnológicas e potencializar o aprendizado com as ferramentas XD Education, Geekie Lab e Imaginie, tudo isso aliado a conteúdos básicos atuais e contextualizados. Além disso, há uma plataforma de estudos com exercícios que objetivam capacitar o aluno para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sendo que os exercícios são personalizados de acordo com o desempenho do aluno e as necessidades individuais, sendo que mais detalhes acerca dos diferenciais das escolas do Sesi para cada faixa etária podem ser conferidos no site www.sesi.com.br.

Em Aparecida do Taboado, a Escola do Sesi oferece vagas para Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EBEP, enquanto em Campo Grande as vagas são para Ensino Fundamental II e Ensino Médio e para Corumbá são para Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP. Em Dourados, as vagas são para Educação Infantil I e II, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP, enquanto para Maracaju e Naviraí são para Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EBEP e, para Três Lagoas, são para Educação Infantil I e II, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP.

Serviço – Mais informações diretamente nas escolas do Sesi em Aparecida do Taboado (67 – 9981-2764), Campo Grande (67 – 3365-7861), Corumbá (67 – 3234-3600), Dourados (67 – 3416-4500), Maracaju (67 – 3458-5400), Naviraí (67 – 3461-2141) e Três Lagoas (67 – 3929-3500)