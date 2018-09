Escolas da REME recebem 386 kits do Projeto “Mulheres Inspiradoras”

Professores de 42 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) receberam nesta manhã (19), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, do projeto “Mulheres Inspiradoras”, uma parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 386 kits de livros voltados a questões de gênero, violência contra a mulher e o combate ao machismo.

O kit é composto por 5 volumes com 7 livros cada, sendo distribuídos aos professores que participaram do ciclo de palestras com a professora Giane Vieira, criadora do projeto, no mês de julho passado. Os livros são destinados às escolas da Rede.

A secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, que participou da entrega dos kits aos professores, falou da importância desse trabalho dentro da Rede Municipal. “Toda ajuda é bem vinda. Tudo que vem para acrescentar, para melhorar nós abraçamos, porque não realizamos nada sozinho. É muito gratificante receber esse kit para trabalhar dentro das escolas”.

Na Secretaria de Educação o projeto Mulheres Inspiradoras pretende levar aos estudantes da Rede, discussão e reflexão sobre as temáticas relacionadas à valorização da mulher, combate a violência e à garantia dos direitos.

A juíza Jacqueline Machado, umas das responsáveis pela aplicação do projeto também participou da entrega e destacou os desafios de implementar. “Estou muito feliz de estar entregando esse material. Foi um desafio trazer esse projeto e conseguir que alguém que realmente quisesse colocar isso em prática. Tive uma adesão muito boa da Rede Municipal. Os livros trazem mensagens muito importantes. Vai ser um trabalho maravilhoso”. Ela ressaltou ainda que a parceria com a Semed foi fundamental. “Sem a Semed não conseguiríamos trazer esse projeto pra cá, a Secretaria foi parceira.”

A superintendente Alelis Gomes, responsável do setor de Gestão e Normas (Sugenor), que acompanha o desenvolvimento do projeto, ressaltou a importância da temática e agradeceu a parceria. “Tenho que agradecer a parceria de todos. Vamos fazer com que esse tema seja trabalhado dentro das escolas. Esse projetos abraçamos porque temos a certeza que será bom para nossos alunos”.

Para o professor de língua portuguesa, Drayton Lima, da Escola Dr. Tertuliano Meireles, que participou da palestra e da entrega dos kits, os livros irão ajudar na área pedagógica. “Vejo o kit como ferramenta de uso pedagógico para desenvolver nos alunos o hábito de leitura e produção de texto, além de conhecer biografia de autoras importantes”.

Projeto

Criado em 2014, por Giane, que reside em Brasília – DF, o projeto consiste na leitura de obras de mulheres que se destacam na sociedade e inspiram mudanças no sentido de valorizar a mulher.

Com mais de 12 prêmios no Brasil e no exterior, o Mulheres Inspiradoras é aplicado em escolas da Rede Municipal e também contempla escolas da rede estadual e particular. O projeto é desenvolvido através de parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Mulher.

As obras