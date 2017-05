Reme bate recorde de inscrição em festival de teatro com temática de trânsito

A Reme (Rede Municipal de Educação) bate o recorde de inscrições de escolas que irão participar da edição 2017 do Fetran (Festival Estudantil Temático de Trânsito), organizado pela Polícia Rodoviária Federal. Das 21 inscrições feitas por escolas de Campo Grande, 12 são da rede municipal. O festival foi lançado,neste mês, em alusão ao Movimento Maio Amarelo.

O chefe do grupo de Educação para o Trânsito da PRF, Fábio Sodré, lembra que, na edição passada, a participação da Reme não ultrapassou dez escolas. Sodré acredita que a expressiva participação nesta edição veio do apoio da Semed na ação dos professores e diretores das escolas municipais na abordagem dessa temática. “Os professores são agentes multiplicadores e, por isso, a relevância em abordar questões relacionadas ao trânsito com os alunos”, ressaltou Sodré.

A secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus, considera fundamental o trabalho de temas transversais como os relacionados ao trânsito seguro, que irão compor as peças produzidas pelas escolas. Para a secretária, esse tipo de atividade contribui com a mudança de comportamento das crianças, que reforçam em casa a importância do respeito às normas de segurança no trânsito.

Festival

As peças são montadas com a supervisão de um professor, que passa por uma capacitação junto aos organizadores do festival. Além de desenvolver a consciência e responsabilidade dos alunos, o festival ajuda na criatividade artística, já que muitos alunos ajudam na construção do roteiro, montagem de cenário e figurinos, também incentivando o espírito de equipe.

A professora Catia Cardoso, da escola municipal Sullivan Silvestre Oliveira, que já conquistou o 1º lugar no festival, em 2012, conta que são visíveis as mudanças de comportamento e o interesse dos alunos. Para a edição desse ano, ela está trabalhando em um roteiro que envolva a cultura indígena, até porque a escola está localizada dentro da aldeia urbana Marçal de Souza, no bairro Tiradentes, com questões relacionadas ao trânsito.

Nesta escola, a peça teatral deve contar com a participação de oito alunos, que já começaram os ensaios. “Além da conscientização, eles melhoram muito a leitura e a interpretação de texto”, revela a professora.

Dinâmica

O Fetran foi criado em 2004 e é um projeto de educação para o trânsito, que acontece em todo o país, utilizando atividades pedagógicas para incluir o tema no cotidiano escolar.

Na edição 2017 serão realizadas seletivas em 12 municípios. Foram inscritas peças de 28 municípios e o concurso vai acontecer em cinco etapas. As peças irão concorrer em três categorias: infantil, infanto-juvenil e juvenil.

A seletiva de Campo Grande acontecerá entre os dias 23 a 25 de agosto, no auditório do Centro de Formação da Semed. Na ocasião, além das peças das escolas da Capital, também serão apresentados espetáculos de Ribas do Rio Pardo.

Em cada uma das etapas serão classificadas as primeiras colocadas em cada categoria. No total, 15 peças participarão da final, que acontecerá em setembro, no Teatro Glauce Rocha.

De acordo com Fábio Sodré, muitos grupos são convidados a levar a peça para cidades do interior. “O alcance é muito amplo, mas o principal é que as crianças cobram mais cuidado dos pais ao volante. Muitos professores também relatam que o rendimento escolar delas melhora muito porque o teatro tem o poder de encantar”, afirma.

