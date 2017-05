“Escola da Autoria” aprimora relações interpessoais entre escola e comunidade

Campo Grande (MS) – As 12 Escolas da Autoria com ensino médio em tempo integral realizaram neste sábado (13.5) o encontro “Família e Escola”, uma ação da Secretaria de Estado de Educação (SED) desenvolvida para que as famílias participem mais ativamente da rotina escolar. “A gente acredita que educação de qualidade só é possível quando a família e a escola conseguem caminhar no mesmo rumo”, afirmou a diretora da Escola Estadual Professor Emygdio Campos Widal, Fernanda Alves Bucallon Serafin.

Chamado de “Escola da Autoria de Portas Abertas”, o evento busca o aprimoramento das relações interpessoais entre escola e comunidade escolar, além de apresentar e divulgar para a comunidade o modelo “Escola da Autoria”. “Hoje reapresentamos a proposta da escola integral e a grade curricular, assim como aproveitamos para tirar as dúvidas dos familiares. Para a família se sentir pertencente à escola, preparamos uma feijoada beneficente, com apoio dos membros da comunidade”, completou.

Mais do que ampliar o tempo de permanência dos jovens na escola, a Escola da Autoria promove a formação para a vida, buscando ampliar as referências do estudante com relação aos valores e princípios que ele constitui ao longo de sua vida nos diversos meios com os quais interage; desenvolve um conjunto pleno de competências cognitivas, bem como um conjunto de outras competências essenciais nos domínios da emoção e da natureza social; e contribui para a redução do índice de abandono e aumenta a aprovação dos estudantes no ensino médio da Rede Estadual de Ensino.

Mãe da Tamara, do 1º ano do ensino médio, Mariza Sousa da Costa aprovou a nova metodologia aplicada na escola e viu no encontro “Família e Escola” a chance de os pais saberem mais sobre o dia a dia de seus filhos. “Uma coisa é você imaginar como o seu filho passa durante o dia e como é o projeto. Outra é você poder estar aqui e conhecer. Eu gosto bastante desta ideia de acolher os pais na escola”. Para ela, mesmo já adolescentes, os estudantes precisam do acompanhamento dos pais. “Até que se tornem adultos é importante que estejamos presentes, fiscalizando os amigos e os horários e acompanhando o desempenho na escola e para o sucesso e a segurança deles”, destacou.

Escola da Autoria

A Secretaria de Estado de Educação adotou o modelo da Escola da Escolha. A proposta trabalha sobre a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21. Para que isso aconteça, a matriz dessas escolas atende de forma articulada as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, que incluem disciplinas eletivas, projeto de vida, estudo orientado, pós-médio, práticas experimentais e ambientes de aprendizagem entre outras práticas.

Em Mato Grosso do Sul, a Rede Estadual de Ensino conta com 12 Escolas da Autoria de ensino médio em tempo integral:

Campo Grande

EE Amélio de Carvalho Baís;

EE Professor Emygdio Campos Widal;

EE José Barbosa Rodrigues;

EE Lúcia Martins Coelho;

EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha;

EE Severino de Queiroz;

EE Maria Constança Barros Machado

EE Waldemir Barros da Silva

Corumbá

EE Julia Gonçalves Passarinho

Dourados

EE Rita Angelina Barbosa Silveira

Maracaju

EE Padre Constantino do Monte

Naviraí

EE Presidente Médici

Texto e fotos: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

