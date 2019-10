Escolas “Carlos Vilhalva” e “Adair de Oliveira” vencem concurso sobre combate a incêndios

As escolas municipais “Carlos Vilhalva Cristaldo” e “Adair de Oliveira” foram as vencedoras dos primeiros lugares do concurso “Conhecendo o Fogo Bom e Evitando o Fogo Mau”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Ibama/Ministério do Meio Ambiente, que teve o objetivo de promover ações educativas com foco no combate e redução dos incêndios florestais e urbanos.

Ao todo participaram 25 escolas municipais, que concorreram nas categorias Banner Digital, onde a campeã foi a escola “Adair de Oliveira” e Vídeo, que premiou a escola “Carlos Vilhalva Cristaldo”. Foram produzidos 14 vídeos e dez banners, totalizando 24 equipes com seis integrantes cada. Além das equipes das escolas e alunos, a produção do material também contou com a participação de familiares e comunidade escolar.

Além da comissão organizadora da equipe da Semed, outras duas comissões julgadoras fizeram a seleção dos três melhores trabalhos em cada categoria. Após este processo deu início a votação popular por meio do Facebook da Semed. Venceram as escolas que receberam mais “likes”.

As premiações para 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria aconteceram na tarde desta quinta-feira (31), durante a 7ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, que acontece desde segunda-feira (28), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. As equipes vencedoras, incluindo os professores-orientadores, ganharam smart TV’s, bicicletas, tablets, day use (turismo rural) e trilhas guiadas.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, que participou da premiação, ressaltou que a equipe da Reme buscar desenvolver ações que formem cidadãos conscientes. “Nosso objetivo é fazer um trabalho apostando em vocês. Pois vocês são o nosso futuro. E a educação é o caminho para conquistarmos todos os nossos sonhos. Não e existe outra forma de mudar nossa vida se não for pela educação”, pontuou.

Chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do Ibama, Gabriel Constantino Zacarias, parabenizou os alunos e disse que a ideia do concurso é transformar o tema em pauta cotidiana nas escolas. “É um grande desafio, porque a ação de vocês vai deixar um legado para as próximas gerações”, frisou.

A aluna Amanda de Castro Ferreira, 9º ano, que integra a equipe vencedora da escola “Adair de Oliveira” estava surpresa com a premiação e disse que elaboraram o banner a partir de ouvir “podcasts”, que são ficheiros multimídia publicados na internet sobre determinado “Foi incrível, não imaginava vencer”, disse a também integrante do grupo, Graziela Lopes da Silva.

Já na categoria vídeo, Cailane Porto Lopes e João Vítor Duarte Zaia, ambos do 9º da escola “Carlos Vilhalva”, contaram que foi a primeira vez que participaram de um concurso. O vídeo foi feito em dois dias apenas e a equipe utilizou um poema e foi criando o visual do filme. “Foi muito emocionante porque toda a escola ajudou. Esse tipo de ação é muito importante para despertar a atenção sobre o tema, aprendemos mais dessa forma”, revelou.

A professora Luzilei Auxiliadora de Matos, da escola “Carlos Vilhalva Cristaldo”, disse que, além de ensinar sobre a responsabilidade do ser humano quanto ao fogo, o concurso gerou uma comoção na escola. “Uniu as famílias e profissionais. Nesse trabalho mostramos o lado feroz do fogo, mas também a responsabilidade que temos que ter para evitar as queimadas”, concluiu.

Também conquistaram colocações as escolas “Professora Gonçalina Faustina de Oliveira”, “Professor José de Souza”, “Nagem Jorge Saad” e “Professor Licurgo de Oliveira Bastos”