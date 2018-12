Escolagov lança plataforma corporativa e anuncia novos cursos

Órgãos e instituições que tenham interesse em integrar a plataforma corporativa, devem entrar em contato com a Escolagov no (67) 3321-6100 - Divulgação

O diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino Junior, lançou nessa segunda-feira (17.12) a nova plataforma corporativa da instituição, e anunciou cinco novos cursos da modalidade Ensino a Distancia (EaD) para 2019.

“Esta é uma ferramenta que poderá ser utilizada por todos os setores do Governo para validar com selo seus cursos presenciais e EaD. Mais um avanço que atende a determinação do governador Reinaldo Azambuja, de tirar o Mato Grosso do Sul do estado analógico para o digital” destacou.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão de Informação (SGI), a plataforma terá o layout similar ao Portal do Aluno, da Escolagov, que possui layout de acesso simples e intuitivo. Além da opção “listar eventos” que reúne cursos, workshops, fóruns, palestras, e eventos diversos ofertados por órgãos e instituições do executivo estadual, a ferramenta também possibilitará a inserção de notas e frequência do aluno, podendo calcular a média, e emitir o certificado com selo oficial de forma automática e personalizada.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), será a primeira instituição a integrar a plataforma. Silvio Lobo, diretor-executivo da instituição, parabenizou a Escolagov e todos os envolvidos no processo. “Esse momento é muito importante. Abre-se um leque de competência e qualificação extraordinária. Conheço outros estados que estão muito aquém do que MS conseguiu chegar nesses quatro anos. Houve um avanço qualitativo expressivo, e isso demonstra a boa vontade do governo, do governador e, especialmente, daqueles que trabalham nesse processo para trazer a figura do servidor público de forma diferenciada. Oferecer qualidade a ele, e não só exigir a qualidade” ressaltou.

Órgãos e instituições que tenham interesse em integrar a plataforma corporativa, devem entrar em contato com a Escolagov no (67) 3321-6100.

Novos Cursos

A partir de janeiro de 2019, o Portal do Aluno passará a ofertar 20 cursos próprios da Escola de Governo, na modalidade à distância. Sendo cinco deles, cursos inéditos e desenvolvidos com base no planejamento estratégico de entregas do Plano de Governo. São eles; Gestão de Convênios na Administração Pública; Excel; Gestão de Contratos na Administração Pública; Licitação Pública e Formação de Preços; e Pregão Presencial e Eletrônico.

Ao longo de quatro anos, a Escolagov adquiriu autonomia para desenvolver seus cursos próprios na modalidade à distância. Conforme balanço da Diretoria de Educação Continuada, no ano de 2016 a instituição ofertava apenas dois cursos de EaD, em 2017 o número de cursos saltou para 11 e encerra o ano de 2018 com o total de 15 cursos já disponíveis no sistema.

“Serão 20 cursos em Educação a Distância que poderão ser acessados de qualquer parte do Estado. Desenvolvimento, formação e qualificação dos servidores com foco no atendimento de qualidade ao cidadão sul-mato-grossense, é o nosso lema” frisou o diretor-presidente.

Uma vez cadastrado, o aluno pode acessar o ambiente virtual e iniciar imediatamente seu curso EaD, bem como acessar certificados e histórico de cursos realizados.