Escola Sesc oferece, no Rio, tutoria gratuita a 800 alunos

(Foto: Reprodução)

A Escola Sesc do Ensino Médio, no Rio de Janeiro, vai oferecer um programa de tutoria educacional gratuita para mais de 800 alunos do país, com foco em uma educação “humanizada e personalizada”, anunciou a instituição.

Os participantes do Programa de Tutoria Educacional a Distância (Pted) receberão apoio nas disciplinas curriculares por meio de videoaulas e com acompanhamento direto de educadores especializados, bem como apoio específico voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tudo por meio de uma plataforma digital. O apoio será prestado durante os três anos do ensino médio, informou a escola.

Aprendizagem

“Esse é um programa que busca aprendizagem mediada pela tecnologia, mas a partir de uma educação humanizada e personalizada, para que esses jovens atendidos tenham educadores apaixonados por ensinar à disposição deles, trabalhando juntos para realizar sonhos”, disse o diretor da Escola Sesc, Luiz Fernando Barros, em comunicado sobre a iniciativa.

As inscrições para a tutoria começam em 18 de agosto no site da Escola Sesc, e alunos de escolas públicas e de menor renda familiar terão prioridade na seleção.