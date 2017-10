OK Escola Segura: programa do Governo colocará PMs exclusivos para segurança escolar

Vinte e quatro policiais militares se dividirão em cinco viaturas para atender exclusivamente às 185 escolas estaduais e municipais de Campo Grande nos três turnos de aulas.

Campo Grande (MS) – Equipe especializada de 24 policiais militares está sendo criada pelo Governo do Estado para atender exclusivamente à segurança nas escolas públicas de Campo Grande. Executado em parceria com a prefeitura, o projeto pioneiro deverá se estender pelos demais municípios do interior.

Além das rondas preventivas e ostensivas – que serão realizadas nos três turnos de aulas em cinco viaturas já disponibilizadas para esse fim – o programa Escola Segura, Família Forte contará com uma vertente pedagógica que dará assistência à comunidade escolar com acompanhamento, palestras, orientação e aproximação dos estudantes aos serviços públicos.

“Com o programa, iremos implementar o reforço no policiamento simultaneamente com atividades pedagógicas preventivas para coibir a violência e estimular boas práticas nos nossos estudantes”, explicou o governador Reinaldo Azambuja. “Estamos fazendo um esforço conjunto para levar mais segurança aos profissionais da Educação, aos nossos alunos e, consequentemente, à comunidade”, completou.

A segurança tem sido prioridade do Governo – com R$ 115 milhões destinados à aquisição de 620 viaturas, armamentos e equipamentos de segurança pelo Programa MS Mais Seguro. Os investimentos contemplaram também a promoção e capacitação de mais de quatro mil militares.

Responsável pelas novas rondas escolares, coronel Waldir Ribeiro Acosta, detalhou que os diretores das escolas terão os contatos de celular funcional de cada um dos militares, para atendimento direto em caso de emergência. “Os policiais da equipe escolar terão treinamento especializado e vão ficar ligados ao 190 para atender às ocorrências envolvendo especificamente as escolas, alunos e imediações”, adiantou.

A partir do início da sua atuação, qualquer ocorrência envolvendo alunos ou no entorno das escolas contará com a presença deles. Seu trabalho incluirá também varreduras no interior das instituições de ensino, como forma de combater o uso e a comercialização de entorpecentes. “Todo o trabalho será feito em parceria, seguindo o regulamento escolar e bem alinhado com a direção”, frisou.

Atualmente, já existe policiamento escolar em algumas regiões da cidade. O que difere a nova equipe das atuais rondas é que se trata de uma modalidade de policiamento com viaturas próprias e efetivo orientado para atender especificamente aos estudantes.

Além disso, não haverá rotatividade entre os policiais que atendem as escolas, facilitando a criação de um vínculo de confiança com os alunos das 185 escolas públicas da Capital – 94 municipais e 91 estaduais.

“Faremos rondas preventivas e ostensivas e iremos desenvolver também um trabalho de integração e interação com os alunos”, adiantou o militar.

Orientação pedagógica

Além do trabalho operacional de policiamento, o Escola Segura, Família Forte terá vertente educacional, explicou o professor e coordenador do Programa, Valson Campos dos Anjos. Será feito mapeamento das necessidades básicas dos alunos para direcioná-los ao atendimento em todos os serviços oferecidos pelo poder público. “Queremos otimizar todos os recursos públicos existentes para as escolas”, frisou.

Enquanto o policiamento será feito em todas as escolas, o apoio pedagógico ocorrerá naquelas que solicitarem adesão. A princípio, a atenção será direcionada àquelas onde os índices indisciplinares são maiores, mas a perspectiva é de que o trabalho seja estendido inclusive aos municípios do interior do Estado. “Temos condições de reverter essa situação de insegurança que tem sido vista em algumas escolas”, declarou Campos.

As propostas para criação do programa foram discutidas em conjunto com diretores, pais e alunos em eventos que reuniram cerca de mil pessoas na Capital. A elaboração do plano de trabalho incluiu também conversa com as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros de MS e Guarda Municipal de Campo Grande.

Segundo o coordenador, o programa vem de encontro às necessidades reais das escolas e sua implementação é responsabilidade de todos os envolvidos com a Educação. A intenção é que as ações sejam planejadas em conjunto. “Será um esforço para evitar que todos os problemas que ocorrem nas escolas acabem culminando na segurança pública”, explicou.

O programa Escola Segura, Família Forte será oficialmente lançado às 14h da próxima quarta-feira (04.10), na Praça do Bairro Estrela do Sul, situada na Rua Doutor Jivago, s/n.

A iniciativa vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com as Secretarias de Estado de Educação (SED); de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Emília Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Edemir Rodrigues

