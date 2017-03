Escola pública de Campo Grande torna-se referência em educação infantil e será destaque na série “Sua Escola, Nossa Escola”

Com cerca de 600 alunos da Ed. Infantil ao 5º ano, a escola localizada no bairro de Rita Vieira III promove a educação além do lápis e do papel. Nela, a linguagem da informática faz parte do ciclo de alfabetização / Divulgação/Assessoria

A nova temporada da série “Sua Escola, Nossa Escola”, da TV Escola (Roquette Pinto), tem como tema principal a alfabetização e exibe seu terceiro episódio no dia 20 de março, às 9h (com reprise às 15h), dedicado à Escola Municipal de Tempo Integral Iracema Maria Vicente, localizada no bairro Rita Vieira III, em Campo Grande. Com sua proposta inovadora e bem-sucedida de utilizar o computador como aliado no processo de alfabetização, a instituição foi uma das únicas quatro escolas selecionadas para a série de tv, sendo uma referência em educação infantil.

Com cerca de 600 alunos da Ed. Infantil ao 5º ano, a escola localizada no bairro de Rita Vieira III promove a educação além do lápis e do papel. Nela, a linguagem da informática faz parte do ciclo de alfabetização, incluindo atividades complementares como música, teatro e produção de histórias em quadrinhos. “Vivemos num mundo tecnológico e as crianças já têm facilidade para interagir e aprender desta forma. Aprendem a ler e escrever e a fazer o uso social da leitura e da escrita utilizando-se da tecnologia, e a resposta é excelente”, revela Adriana Roque dos Santos, Diretora Adjunta da instituição. O episódio será reprisado na quinta, 23, sábado, 25, e domingo, 26.

Além de Campo Grande, outras três escolas fazem parte da série, que estreou no dia 6 de março. Duas são do Rio de Janeiro: a escola municipal Barro Branco, em Duque de Caxias, e o CIEP Oswald de Andrade, em Anchieta — cujos projetos foram apresentados nos primeiros episódios com os temas “Aluno-cidadão” e “Um livro para chamar de seu”, respectivamente. Na próxima semana, será a vez da Escola Municipal Padre Martinho Stein, situada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. No último episódio — “Estímulo mais que natural” — a sustentabilidade é palavra-chave para o aprendizado adotado pela escola.

“Mais do que servirem como exemplo, elas são estímulos para que outras escolas busquem também prosseguir em suas caminhadas com criatividade, crítica e consistência pedagógica, formando, desde hoje, os cidadãos de amanhã”, resume Daniela Pontes, gerente de programação da Roquette Pinto.

ALÉM DO LÁPIS E DO PAPEL - E. M. DE TEMPO INTEGRAL IRACEMA MARIA VICENTE - CAMPO GRANDE / MS

Segunda, 20/mar – 9h e 15h

Quinta, 23/mar – 9h e 15h

Sábado, 25/mar – 06h30

Domingo, 26/mar – 9h

Sobre “Sua Escola, Nossa Escola”

A série documental “Sua Escola, Nossa Escola”, produzida pela Cara de Cão Filmes com direção geral de Bebeto Abrantes, mostra experiências bem-sucedidas de ensino em escolas da rede pública de diversas regiões do País. Por meio de entrevistas com professores, pais, alunos, diretores, coordenadores pedagógicos e outros atores do cotidiano escolar, o programa apresenta o passo a passo de um projeto de sucesso, suas estratégias e os resultados alcançados, servindo de inspiração para educadores do ensino fundamental e médio.

Sobre a TV Escola

A TV Escola é um dos principais projetos geridos pela organização social Roquette Pinto Comunicação Educativa, em parceria com o Ministério da Educação. Distribuído em multiplataforma, o canal tem como objetivo democratizar o ensino básico e elevar a qualidade da educação brasileira. Há mais de 20 anos no ar, o canal tem como público professores, coordenadores e gestores escolares, além de alunos da Pré-escola ao Ensino Médio da Rede Pública. Mas sua programação também procura atender às demandas de pais preocupados com a educação de seus filhos e de todos os interessados em aprender. Ele pode ser acessado através de satélite, parabólica, DTH, TV a cabo e TV Digital, somando mais de 80 milhões de espectadores, além da web, presente em aplicativos para smartphones, tablets, smartTVs e computadores.

SERVIÇO

Sua Escola, Nossa Escola / TV Escola – Roquette Pinto

Data: 20/03

Horários: às 9h e às 15h

Canal 2.3 (Digital); NET 15; Demais canais: http://bit.ly/2jSogDH

Site: tvescola.mec.gov.br

Veja Também

Comentários