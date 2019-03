Escola oferece programa de teatro para educação infantil e fundamental

Muitos especialistas na área de educação são categóricos ao afirmarem a relevância a cultura do teatro nas escolas desde cedo. Seja pelo ponto de vista da formação do estudante como aluno, mas também como formação do cidadão. Com o propósito de fugir da mesmice e ir além, o Elite MACE tem o programa chamado Teatro na Escola que reúne a criançada da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I.

No Teatro na Escola, o colégio contrata uma equipe profissional de teatro para a apresentação. Os temas se relacionam às temáticas sociais abordadas em sala de aula. Esse ano o tema da Educação Infantil é meio ambiente e o do Fundamental I é Leitura. Em um segundo momento, os professores participam debatendo a temática abordada na peça.

O projeto visa abordar através da dramatização temáticas importantes, além de levar arte e cultura para cada unidade do Elite. E também serve como pontapé inicial para um outro projeto da rede, Palco de Elite, que acontece no fundamental II e Médio.

Segundo Filipe Simões, diretor do Elite MACE, o teatro constitui-se como uma manifestação artística que possui importante função de estimular as mentes das crianças. Assistir a uma peça trabalhará nos alunos o convívio social, o aprimoramento da linguagem, ampliação de seu repertório de histórias e ainda a elaboração de suas próprias emoções a partir do que é observado em cena. Além de desenvolver cada vez mais habilidades para ampliação de sua maturidade enquanto aluno e dando condições para atuar com pensamento crítico, como um cidadão ativo e conhecedor de seus direitos e deveres.

Simões complementa. “O teatro deveria ser mais trabalhado e valorizado na educação brasileira, pois é uma forma lúdica de desenvolver habilidades e competências”.

Sinopses das peças

Educação Infantil: Clarinha é uma abelha dedicada aos cuidados da natureza e de seu jardim e por isso será condecorada pela abelha-rainha com o ferrão de ouro. O grande desafio do jardim será descobrir por que Zum (o Zangão) roubou o ferrão de ouro de Clarinha trazendo consequências a natureza e ao convívio dos insetos do jardim.

Ensino Fundamental 1: Tina ao ser convocada para sua história se vê dividida entre cumprir com suas obrigações e deixar seus grandes amigos, os aventureiros Chico e Chulé. A aparição de uma nova e curiosa personagem acaba mexendo com a relação desses amigos que embarcam em uma grande aventura enquanto tentam ajudar essa nova amiga a descobrir suas origens. Nessa descoberta, Tina vive as aventuras das histórias de diferentes autores conhecendo a pluralidade da literatura.