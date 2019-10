Escola Municipal “Governador Harry Amorim Costa” é a vencedora da 12ª edição dos Jopares

As disputas foram realizadas nas modalidades de atletismo, bocha paralimpica, tênis de mesa, polybat, mini futsal, damas e queimada - Foto: Divulgação

A escola municipal “Governador Harry Amorim Costa” foi a campeã das 12ª edição dos Jogos Paradesportivos da Reme (Jopares). A cerimônia de entrega de troféus aconteceu na tarde desta terça-feira (30), no Centro de Formação da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, superintendentes e chefias da Reme (Rede Municipal de Ensino)

Este ano o evento contou com a participação de 1,8 mil alunos de com deficiências da Rede Municipal de Ensino (Reme), de 47 escolas.

O segundo lugar ficou com a escola “Professor Licurgo de Oliveira Bastos” e o terceiro com a escola “Antônio José Paniago”. As disputas foram realizadas nas modalidades de atletismo, bocha paralimpica, tênis de mesa, polybat, mini futsal, damas e queimada. O atletismo foi a modalidade que mais reuniu competidores, totalizando 500 atletas.

Tradicional na Reme, o evento teve o objetivo de promover o congraçamento do esporte adaptado entre as escolas municipais, estimulando a prática desportiva, recreativa e integração social dentro da perspectiva de uma educação integral e permanente, visando o desenvolvimento harmonioso da saúde física e mental.

A proposta também é que os alunos desenvolvam a socialização. Os Jopares são realizados pela Superintendência de Políticas Educacionais e coordenado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Reme e buscam contribuir para a qualidade de vida dos alunos auxiliando na recuperação de suas limitações físicas e intelectuais.

Resultados positivos

A secretária de educação Elza Fernandes ressaltou os resultados positivos conquistados pelos projetos desenvolvidos pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Reme (Deac). “Foi um ano de vitórias. Nos empenhamos ao máximo na realização das competições, aumentamos a carga horária dos professores e as modalidades esportivas, tudo para atender nossos alunos. Agradeço também aos professores e pais pela contribuição que têm dado à Reme. Sem o apoio de vocês não conseguiríamos desenvolver esse trabalho”, pontuou

Segundo o chefe da Deac, Marcos Antônio da Silva Lopes, os projetos esportivos da Reme voltados aos alunos com deficiência têm auxiliado na superação dos alunos. “Agredeço muito aos professores, diretores e a secretárias que não medem esforços para viabilizar as competições. Peço aos pais que continuem incentivando seus filhos para que eles porque eles precisam muito desse carinho”, afirmou.

O diretor da escola campeã dos Jopares, Denny Miranda Moreira, atribui a vitória à dedicação do professor Diego Vidal, que ano passado já havia feito um trabalho que garantiu o terceiro lugar da escola nos jogos. “É resultado de muito trabalho e empenho. Foi um envolvimento de toda a equipe da educação especial. Esse resultado serve como motivação para o próximo ano”, destacou.

Radiante com a conquista da filha Mayara, que competiu na modalidade de bocha adaptada pela escola “Virgílio Alves de Campos”, a dona de casa Gleice Souto de Souza disse que os projetos esportivos voltados aos alunos com deficiência mudaram a vida da menina. “Ela está muito feliz. Está fazendo muito a diferença no desenvolvimento dela porque antes ela nem gostava de sair de casa. Não tenho nem palavras de tão emocionada”, frisou.