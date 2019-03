Escola municipal Alcídio Pimentel oferece vagas de tempo integral para alunos do Pré e 1º ano

A Escola Municipal Alcídio Pimentel, localizada na Vila Carvalho, está com matrículas abertas para duas turmas em período integral de Pré 2 (grupo 5) e para o 1º ano do Ensino Fundamental. Ao todo ainda estão sendo oferecidas 33 vagas.

Para realizar a matrícula, os pais ou responsáveis devem procurar a Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e realizar a pré-matrícula. Esse procedimento não assegura a vaga, sendo necessário ir até a escola para efetivar a matrícula.

Todas as informações sobre as novas turmas podem ser obtidas na Central de Matrículas da Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida e também pelo telefone 0800 615 15 15, no horário das 7h30 às 17h30.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes destaca que o objetivo é expandir o ensino em tempo integral na Rede Municipal de Ensino (Reme), tanto que a Semed organizou um grupo de estudos que já está realizando uma avaliação das próximas unidades que atenderão turmas em regime integral.

“Nossa preocupação não é apenas aumentar o tempo do aluno na escola, mas com maior planejamento pedagógico possibilitar o aproveitamento de forma mais transversal esse tempo, influenciando de forma positiva o desenvolvimento cultural, cognitivo e social de nossos alunos”, pontuou a secretária.

De acordo com o superintendente de Políticas Educacionais da Reme, Waldir Leonel, é importante que novas escolas da Reme ofereçam esse tipo de ensino, assim estaremos com consonância com o Plano Municipal de Educação. “Nosso objetivo é cumprir a proposta da gestão e oferecer uma educação em tempo integral, de qualidade aos nossos alunos. Já temos outras escolas em análise que deverão oferecer o ensino em tempo integral de forma parcial ou em sua totalidade”, explicou. Waldir Leonel complementa que ideia é que as matrículas para as turmas de tempo integral sejam realizadas logo no início do ano letivo.

Escola Alcídio Pimentel

Quanto à escola Alcídio Pimentel que passou a oferecer cinco turmas este ano em tempo integral, a escolha ocorreu devido a localização da unidade, além do espaço e estrutura já oferecidos, o que facilitou a adequação da unidade. Nas turmas de tempo integral da escola, os alunos entram às 7h30 e saem às 16 horas, exceto às sextas-feiras, quando o horário de saída ocorre às 14h30 para que os professores possam participar de momentos de estudo. Durante esse período é servido café da manhã, almoço e lanche aos alunos.

Com a educação em tempo integral, além do currículo obrigatório, os alunos também participam de atividades voltadas à prática esportiva e artísticas para complementar a matriz curricular.