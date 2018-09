Escola Irmã Irma Zorzi faz releitura de Manoel de Barros com alunos na biblioteca municipal

Para participar dos projetos da Biblioteca, a gestora Sueli explica que as escolas devem primeiramente ligar para a instituição para verificar o agendamento

“Fazendo Arte”, o projeto que os alunos da Escola Municipal Irmã Irma Zorzi realizam na Biblioteca Pública Ana Luiza Prado Bastos, do Horto Florestal, está relembrando as memórias do poeta modernista Manoel de Barros.

A intenção é proporcionar aos alunos a apreciar a arte feita pelos alunos e a arte no contexto geral e valorizar o aluno pela sua própria criação possibilitando as crianças de saírem do ambiente escolar.

Outro intuito programado pela Escola Municipal Irma Zorzi é proporcionar para as crianças a visita de outros ambientes de cultura e de aprendizado. A intenção também é valorizar a cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, do poeta Manoel de Barros.

O projeto atende crianças do Ensino Infantil, alunos do pré ao 4° ano, no total de 230 alunos. A coordenação da releitura ficou sob a responsabilidade dos professores Héllen Cris Macena da Silva e Patrícia Aparecida de Melo Penha.

A diretora da unidade escolar esteve na biblioteca prestigiando o passeio cultural junto com os alunos, Vanuza Leite de Brito, e comentou que a escola está sempre trabalhando Manoel de Barros.

“Manoel é um artista nosso, ele é sempre relembrado pela escola nos trabalhos com os alunos, nas poesias, em todos os aspectos culturais, arte, teatro e leitura”, diz Vanuza.

Para a diretora, o projeto que trabalha com o Manoel de Barros possui uma importância pedagógica relevante. Ela explica que o projeto estimula a leitura, o modelo de leitor (Manoel como artista infantil) e o incentivo de freqüentar a biblioteca apropriando a leitura e o ouvir.

Parceria

A parceria para realização do projeto dentro da Biblioteca Municipal vem por meio de um outro trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, intitulado “Biblioteca em Movimento”, que tem como objetivo mostrar a biblioteca, as exposições de arte, contação de história, realizar visita ao parque na área externa e a apresentação do livro como uma releitura.

“É muito importante porque o poeta é maravilhoso, é uma artista de repercussão internacional. Para nos é gratificante ter essa exposição de releitura do Manoel”, salientou a gestora da Biblioteca Pública Municipal, Sueli Gonçalves.

Para participar dos projetos da Biblioteca, a gestora Sueli explica que as escolas devem primeiramente ligar para a instituição para verificar o agendamento. Após programada a data, a administração da biblioteca solicita ofício para a Sectur para a participação no projeto, com dia e hora.

A biblioteca Municipal possui 30 mil exemplares. São disponibilizados obras de autores e escritores da terra, revistas de títulos variados, histórias em quadrinhos, obras em braile, livros em áudio, além de alguns lançamentos de leitura.

Projetos da Biblioteca Municipal

Quadrinhos na biblioteca do horto – Grupo Forja Estúdio: o projeto é um trabalho realizado em parceria com Forja Estúdio e visa incentivar o gosto pelo desenho e escrita de histórias em quadrinhos, bem como divulgar o material produzido. As oficinas de quadrinhos acontecem todos os sábados das 9h as 11h.

Leitura inclusiva – Tem como proposta incentivar e despertar nos deficientes visuais o gosto pela leitura, utilizando como estratégia a contação de histórias. O projeto será em parceria com o ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossensse para Cegos “Florivaldo Vargas”, contemplando atividades diversificadas de leitura uma vez ao mês. A inclusão de pessoas com deficiência no espaço da biblioteca é de suma importância para incentivar a leitura e cumprir seu papel social.

Viva Criança – acontece em outubro na semana do dia da criança e tem o objetivo principal de atrair as crianças para conhecer o espaço da biblioteca com o intuito de incentivar o gosto pela leitura, resgatar a arte de contar histórias, propiciar um momento de lazer e cultura.

Parada da leitura – promover a leitura e aproximar pequenos e grandes leitores dos livros e gibis proporcionando a eles a oportunidade de levar os exemplares, desenvolver quando puderem e ainda de colaborar doando mais livros e movimentando o projeto.

Sarau Lítero musical – é um espetáculo que nasceu a partir do convite a Poeta e Escritora Deslanieve Despet. O sarau é uma forma de estar entre amigos para desfrutar de momentos culturais relevantes e de experiências significativas.

Curso de contação de histórias – “Contar histórias e Encantar Leitores” tem a finalidade de difundir praticas de leituras lúdicas, valorizando o saber popular e a literatura de modo a contribuir para a formação de pessoas críticas e conscientes de seu papel social. O curso tem carga horária de 20 horas e realiza a emissão de certificados.

Férias na biblioteca – tem objetivo de oferecer ao público infanto-juvenil uma opção de lazer cultural com diversas atividades artísticas em suas férias escolares. Projeto acontece em dois momentos durante o ano, sendo nos meses de junho e dezembro.

Artes na biblioteca – busca integrar artes plásticas com o público que visita o espaço da biblioteca. A biblioteca é um espaço multicultural e expõe a cada mês as obras de um autor regional, abrindo espaço para vários artistas apresentarem seu trabalho.