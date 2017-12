Escola integral: Alunos põem a mão na massa e aprendem culinária no Maria Constança

Estudantes aprendem desde receitas simples para introduzir em sua rotina a pratos regionais ensinados por chefes conceituados da culinária sul-mato-grossense.

Campo Grande (MS) – Aquele cheirinho de pão saindo do forno ou do arroz que acabou de ficar pronto inspirou estudantes e professores da EE Maria Constança Barros Machado, no centro de Campo Grande, a incluírem na lista de disciplinas opcionais aulas de Culinária. O colégio é um dos doze do Estado que tem oferecido ensino diversificado para complementar a grade curricular de tempo integral.

Entre os estudantes, as aulas têm feito sucesso tanto entre os que pretendem ser profissionais da Gastronomia quanto os que têm aprendido a se virar na cozinha. “Está sendo maravilhoso conhecer profissionais da gastronomia e ter essa oportunidade de aprender, não só para hoje, mas para levar para vida toda, afinal, todo mundo precisa saber cozinhar”, conta a estudante Giovanna Verão.

Intitulado Mãos na Massa, o projeto é desenvolvido semanalmente, e os estudantes iniciam o aprendizado com a história regional que envolve o prato a ser preparado. A turma formada por 25 estudantes do ensino médio é subdividida em duas categorias: Cozinha Regional e Da vó.

Na primeira, um chef convidado leva uma receita presente na cultura sul-mato-grossense, como a paçoca pantaneira e a sopa paraguaia. Pela cozinha da escola, já passaram chefs renomados como Edu Rejala, Dedê Cesco, Delapa e Telma Anes. “A culinária nos permite viajar por diversas nações, aprendendo um pouco de matemática, história, geografia, química, física, biologia e nutrição”, destacou a professora de Física, tutora do Projeto, Ellen Regina Barbosa.

Na cozinha Da vó, as aulas se assemelham às disciplinas de economia doméstica amplamente ensinadas nas escolas por diversos países. O objetivo é ensinar os estudantes a prepararem seu próprio alimento, de forma saudável, sabendo lidar com determinado orçamento e evitando desperdícios. “Queremos formar protagonistas capazes de compreender que a culinária é uma área do conhecimento que envolve saberes científico e artístico”, detalhou a professora.

No caso do Maria Constança, as receitas são caseiras e afetivas, como pão de leite, cueca virada, bolo de chocolate e torta de frango e incluem dicas de preparo para que eles aprendam a reproduzir em seu dia a dia. Na comemoração dos 63 anos da escola, foram os alunos que prepararam o cardápio da festa.

Para o encerramento do projeto, a escola pretende lançar um e-book, no final deste ano, com a participação do fotógrafo e padrinho do Projeto, Vinícius Aurélio, ao lado da chef, Dedê Cesco, e que tem retratado os pratos produzidos pelos estudantes.

Emília Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED) e Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: SED