Escola do Jardim Ima recebe teatro de educação ambiental

Alunos do jardim I ao 5° ano do Instituto Batista de Educação, do bairro Jardim Ima, assistiram ontem (5) a peça de teatro de bonecos com a personagem Guaribinha, mascote da Águas Guariroba.

O espetáculo aborda os problemas causados ao meio ambiente pelo acúmulo de lixo nos rios, córregos e as doenças que podem ser provocadas pela falta de saneamento básico adequado. A peça visa conscientizar as crianças a preservarem o meio ambiente e a importância do uso da água e esgoto tratados.

A Coordenadora pedagógica, Maria Francisca Nogueira diz que a abordagem do tema é um momento para sensibilizar os alunos sobre o cuidado com a água. “Eu creio que conscientizando essas crianças, nós vamos ter um futuro bem diferente. E consequentemente, hoje em dia também, pois as crianças sabem cobrar dos pais. Saber que tem que fechar a torneira, não pode lavar o carro com a mangueira, etc” ressalta.

Veja Também

Comentários