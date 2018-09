Escola de Tempo Integral Ana Lúcia comemora aniversário de 10 anos com a maior média do IDEB

escola_ana3

A Escola de Tempo Integral Ana Lúcia de Oliveira Batista comemorou, na noite da última sexta-feira (14), com os diretores, professores, alunos e pais o aniversário de 10 anos da unidade e o destaque obtido no IDEB, alcançando a nota 7.2, a nota maior das escolas públicas do Estado.

O evento de aniversário contou com muitas atrações. A intenção foi também fazer um levantamento histórico da escola de uma década até os tempos atuais. Mais de 400 pessoas prestigiaram a apresentação dos alunos da unidade que mostraram dança, teatro e vídeos ilustrativos.

A escola foi criada no dia 21 de maio de 2008 e inaugurada em 1º de julho de 2008. Em 9 de fevereiro de 2009 deu-se o início do seu funcionamento com as aulas para seus alunos. Na festa, compareceram diretores e professores que fizeram parte do início da inauguração da escola. Também prestigiaram o evento alunos que já estudaram na unidade.

O diretor da escola Ana Lúcia, Moacir Castro, explanou para os convidados a emoção de fazer parte da história da unidade. “É com muita alegria que chegamos a 10 anos de existência. A escola faz parte da minha própria história na Reme. Minha experiência na Rede foi essa escola que é uma semente que trará, grandes frutos”, disse.

A diretora-adjunta Maria Martins, que acompanha a unidade, mencionou que houve muitos desafios ao longo dessa década para tornar o ensino da escola com qualidade. “Temos uma equipe competente e que fez até o momento a gente conseguir chegar com 10 anos de história com bom desempenho e desenvolvimento do IDEB”.

IDEB

Para a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado o aniversário também foi uma conquista onde todos comemoram o resultado de um trabalho em conjunto para mostrar que a escola conquistou seu prêmio maior, a nota maior das escolas públicas do Estado. A nota do Índice de Desenvolvimento Escolar passou de 5.5 para 7.2.

“É muito gratificante esse resultado. Acompanhei o progresso da escola desde o início como professora da Rede e hoje a escola tem uma história pra contar, uma trajetória de sucesso. Temos diretores com boas histórias nessa unidade”, comemorou. Elza destacou ainda que o sucesso da escola só foi concretizado pelo esforço e empenho de todos.

A coordenadora da educação infantil e primeiro ano, professora Maristela Borges, que está desde o início da inauguração da unidade comenta a emoção de rever alunos e professores. “É emocionante rever as pessoas. São 10 anos de muito trabalho, muitos desafios e, agora, sentimos que percorremos muitos caminhos, que a escola está caminhando bem. Acho que o mais importante foi a união da equipe”.

Para Marta Regina, assistente de educação infantil, que lecionou muitos anos na escola de tempo integral, relata sua experiência como professora e também como mãe de aluno que estuda no unidade. “Trabalhei desde a inauguração e meu filho está aqui também. As crianças recebem muito incentivo para o estudo”, comenta.

O filho de Marta Regina, Lucas Barbosa, de 14 anos, cursa o 9º ano, e considera a escola muito atrativa. “A gente sabe que é uma escola referência, com muitas atividades, entre elas música, espanhol e inglês”, afirmou.