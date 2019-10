Escola de Qualificação da Funsat abre inscrições para cursos

Para se inscrever é necessário apresentar copias dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência atualizado e cópia da carteira de trabalho - Foto: Divulgação

A Escola de Qualificação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho) esta com inscrições abertas para os cursos de Auxiliar de Escritório e Noções de Mecânica para Condutores de Veículos. As inscrições podem ser realizadas nesta terça-feira (15).

Para o curso de auxiliar de escritório, a carga horária é de 12 horas. O curso com 35 vagas disponibilizadas será ministrado no período matutino. A idade mínima exigida é de 16 anos com escolaridade de ensino fundamental completo.

Para o curso básico de Noções de Mecânica para condutores de veículos oferece 35 vagas. A carga horária é de 10 horas. É necessário ter idade mínima de 18 anos.

Para se inscrever é necessário apresentar copias dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência atualizado e cópia da carteira de trabalho.

Serviço:

O interessado deve comparecer na Funsat até às 17 horas. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992 Vila Glória. Para mais informações ligar para o telefone da Funsat (67) 4042-0585.