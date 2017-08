Nos últimos 30 meses, Fundação Escola de Governo qualificou mais de 15 mil servidores

A partir de 2018, a Fundação Escola de Governo que nos últimos 30 meses qualificou mais de 15 mil servidores passará a oferecer cursos de pós-graduação lato sensu. A meta, fixada pelo governador Reinaldo Azambuja, ganhou mais um passo importante nesta quinta-feira (10.8) em agenda do diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paullino Júnior, com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

Parceira, a titular da SED colocou toda estrutura da secretaria à disposição, já que uma das etapas do credenciamento da instituição para a oferta dos cursos é a parte estrutural. A ideia, segundo o diretor Wilton Paullino, é que os cursos sejam oferecidos nos laboratórios do Centro de Formação e Pesquisa Mariluce Bittar que conta com auditórios, salas de informática, biblioteca e salas de assessoria técnica.

Inicialmente, será oferecido o curso de pós-graduação em Gestão Governamental e Políticas Públicas, nos moldes da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública com carga horária de 360 horas. A intenção, de acordo com o diretor-presidente, é ofertar cursos em áreas importantes dentro desse novo conceito de governança, a exemplo da Gestão de Pessoas. “É importante que tenhamos novas ferramentas para qualificar esse servidor que tem vivenciado um novo conceito de governança. A modernização das estruturas de Governo se potencializa com servidores qualificados”, definiu.

O processo de credenciamento da instituição vem sendo desenvolvido de forma ágil pela equipe da Escolagov e toda documentação necessária será entregue ao Conselho Estadual de Educação nos próximos dias.

