Escola de Autoria de Corumbá prepara jovens para a acolhida dos alunos no início do ano letivo

Campo Grande (MS) – São 25 veteranos da Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, que se apresentaram para serem protagonistas na recepção aos colegas no início do ano letivo. Eles formam o a equipe de “Acolhedores”, que tem a missão de tornar o mais agradável possível a chegada dos alunos para o início de mais um ano de estudos.

E para que tudo dê certo no primeiro dia de aula, esses 25 jovens abriram mão de um dia das férias, para passar por um treinamento na escola na primeira quinzena deste mês. Além das boas-vindas, eles têm a tarefa de reforçar os laços de fraternidade com os alunos que já fazem parte desta grande família. A estudante Marcela das Neves Pessoa, 15 anos, que cursará o 2º ano do Ensino Médio, fez questão de ser acolhedora, pois afirma que “ajudar aos novos alunos na adaptação é fundamental para criarmos amizade e assim iniciarmos o ano letivo de uma forma positiva”.

Paula Victória Mendes Lima, 15 anos, que neste ano cursará o 2º ano do Ensino Médio, e ao mesmo tempo fazer o curso técnico jurídico, foi acolhida no ano de 2019 por um trio de protagonistas na escola Júlia Gonçalves Passarinho. Ela afirma que esse diferencial no primeiro dia de aula é muito positivo. “Fui recebida com muita atenção e carinho. Foram três acolhedores que fizeram dinâmicas para descontrair, repassar a rotina e iniciar a explicação sobre os pilares da educação. Neste ano de 2020 eu me propus a ser acolhedora para repassar minha experiência na Escola da Autoria, pois é uma rotina integral que vale muito a pena”, frisou.

Acolhedores fizeram treinamento para recepcionar os colegas da escola no início das aulas

O acolhimento dos novos estudantes é uma prática educativa de extrema importância na Escola da Autoria. No início do ano, estudantes “veteranos” desempenham esse papel, sendo um rosto amigo para auxiliar na adaptação dos colegas. A formação dos acolhedores 2020 na Autoria de Corumbá foi realizada pela diretora da E.E.E JGP, Érica Oliveira do Espírito Santo Gonçalves e pelo diretor adjunto, João Paulo da Silva Santana.

“Com base no material fornecido pela SED, planejamos uma tarde de descontração e estudos. Por meio do Caderno do Acolhedor pudemos traçar estratégias de como acolher todos os nossos alunos nesse início de ano letivo”, reforçou a diretora Érica. “O JGP está traçando um caminho de grande parceria e diálogo com nossos estudantes. Foi uma tarde de muito estudo, apesar de estarem em férias, e grandes planejamentos para esse início de ano letivo. Aqui teremos uma dedicação às premissas da Escola da Autoria: protagonismo, os quatro pilares da educação, a pedagogia da presença e a educação interdimensional”, acrescentou o diretor adjunto João Paulo.

Escola da Autoria

Mais do que ampliar o tempo de permanência dos jovens na escola, A Escola da Autoria promove a formação para a vida, buscando ampliar as referências do estudante com relação aos valores e princípios que ele constitui ao longo de sua vida nos diversos meios com os quais interage; desenvolve um conjunto pleno de competências cognitivas, bem como um conjunto de outras competências essenciais nos domínios da emoção e da natureza social; e contribui para a redução do índice de abandono e aumenta a aprovação dos estudantes no ensino médio da Rede Estadual de Ensino.

A proposta da Escola da Autoria trabalha sobre a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21. Para que isso aconteça, a matriz dessas escolas atende de forma articulada as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, que incluem disciplinas eletivas, projeto de vida, estudo orientado, pós-médio, práticas experimentais e ambientes de aprendizagem entre outras práticas.

Adersino Júnior – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Divulgação