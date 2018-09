Escola da Reme realiza plantio de árvores e distribui mudas para comunidade escolar

Em comemoração ao Dia da Árvore, alunos da Rede Municipal de Ensino, da Escola Municipal Nazira Anache, participaram nesta terça-feira (18) de uma ação de conscientização sobre o meio ambiente, com o plantio de mudas de árvores nativas da região.

A celebração da data alusiva tem como intuito a conscientização a respeito da preservação das árvores. A ação contou com a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Escola Nazira Anache, e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur).

A parceria está sendo realizada através de um trabalho já iniciado na escola, o qual resultou no plantio voluntário de uma árvores de Ficus que de acordo com a bióloga Gisseli Giraldeli, não foi respeitado características técnicas e a escola veio a ter problemas com as raízes que estavam atingindo as edificações.

Após a retirada da árvore, a Semadur programou o replantio de árvores adequadas, de acordo com o tamanho para o espaço disponível, de árvores de espécies nativas que auxiliam também no aprendizado das crianças.

Parceria

Gisseli Giraldeli, bióloga da Semadur, disse que o projeto traz vários benefícios à população. Ela ressalta que a educação ambiental também é importante. “Qualquer escola que tiver interesse é só nos procurar que fazemos uma vistoria para ver o que pode ser feito, com a arborização que já existe e também se houver espaço para plantio, podemos atender conforme a necessidade”.

A bióloga explicou que a maior necessidade da unidade era a priorização de sombra nos espaços necessários e também o aproveitamento de espaços para plantio de árvores frutíferas para as crianças terem acesso a um pomar.

Para Gisseli, o objetivo desta ação é melhorar a qualidade dos espaços públicos das escolas. Para ela a arborização melhora a qualidade de vida, o conforto térmico e aproxima as crianças do natural. Outro ponto destacado como intuito do projeto é conscientizar as crianças sobre a questão ambiental.

Na escola foram plantadas 80 mudas na área da unidade e distribuídos 200 mudas para a comunidade. Entre as espécies oferecidas são de: acerola, pitanga, carambola, amora, romã e ameixa. As espécies nativas ornamentais plantadas na escola foram: Ipê Branco, Jacarandá, Ipê Roxo, Magnólia, Saboneteira e Chico Magro. Foi feito também o plantio de uma muda de Pau Brasil ao lado do mastro de hasteamento das bandeiras.

Aprendizagem

O professor do laboratório de ciências da unidade, Leonardo Henrique Garcia Andrade, destacou o projeto proporciona aprendizagem dos alunos na questão ambiental. “É importante, porque é uma forma dos alunos entrarem em contato com a natureza. Eles entrando em contato maior com a natureza pode ser um incentivo de pesquisa, ao conhecimento de forma geral. Podemos ensinar como prevenir o aquecimento global e outros problemas”.

Diana da Silva Moreira, mãe dos alunos Dafine Sofia Moreira, do 4º ano e Doralti Heloísa Moreira do 1° ano, falou sobre a importância deste tipo de ação. “Eu mesmo chupava fruta do pé, hoje essas crianças não têm esse privilégio, então eu acho muito importante essa ação”.

Para o aluno Cézar Augusto de Melo, 12 anos, que participou do plantio de mudas na escola, o importante é ajudar a natureza. Após o plantio o estudante ainda teve a oportunidade de levar para sua família mudas frutíferas. “Estou achando bonito o plantio. Quando elas cresceram vamos lembrar. Acho legal plantar porque para cuidar da natureza. Minha vó vai plantar, ela adora plantas.

A aluna Camile Vitoria Dias, 15 anos, do 9º ano, comenta que com o plantio a escola ficará com mais sombra. A estudante levou para casa a muda da arvore frutífera que mais gosta. “Achei legal porque a escola vai ficar mais bonita e vai ter mais sombra. Acho importante o plantio porque pode ter mais sombra e renova o ar que respiramos”.