Escola da Reme inaugura quadra de areia com campeonato de vôlei de praia

Parceria entre a prefeitura de Campo Grande, subprefeitura de Rochedinho e comunidade local garantiu a inauguração, neste sábado (4), da primeira quadra de areia para a prática de vôlei de praia em uma escola do campo da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A escola contemplada foi a Barão do Rio Branco e a inauguração contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes e do chefe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Marcos Antonio da Silva Lopes.

Para marcar a data, foi realizado o 1º Open Rochedinho de Vôlei de Praia, que contou com a participação de 23 duplas de atletas profissionais do Estado, além de Mato Grosso e São Paulo

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, destacou o empenho das parcerias em ampliar o leque de opções esportivas à comunidade do distrito. “O esporte é uma importante ferramenta de inclusão no processo de ensino e aprendizagem, por isso, quanto mais opções os alunos têm de praticar várias modalidades, melhor para seu desenvolvimento”, completou.

O diretor da unidade, Francisley Galdino da Silva, contou que teve a ideia de construir a quadra para ampliar o leque de modalidades esportivas na comunidade escolar. “A quadra já está chamando a atenção de quem não conhecia muito o esporte e acredito que após o campeonato, vai despertar mais interesse ainda o interesse. Depois que terminamos a obra, muita gente tirou o foco do futebol e começou a praticar o esporte. Queremos que a comunidade utilize o espaço também nos finais de semana, movimentando a escola”, afirmou o diretor.

A quadra foi construída em 45 dias e a intenção é que o espaço seja utilizado também à noite, por isso foi instalada uma iluminação especial, possibilitando a realização de torneios.

Além disso, os alunos da escola devem receber aulas de vôlei no contra turno por meio do projeto Esporte Escolar, oferecido pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Open

O 1 Open Rochedinho de Vôlei de Praia, que terminou neste domingo (5), reuniu, durante o fim de semana, um público de pelo menos 400 pessoas na escola Barão do Rio Branco. No total, o campeonato contou com 23 equipes profissionais nas categorias masculino e feminino do Estado, além de Mato Grosso e São Paulo.

Segundo o organizador do torneio, o professor de Educação Física, Diego Braga, 90% das duplas que participaram estavam no circuito estadual. “A modalidade está crescendo muito no Estado, por isso a importância de estimular as crianças e mostrar à comunidade que é possível termos novas modalidades esportivas na escola. A competição teve um nível muito elevado e o público gostou, chegava antes dos jogos e torceu muito, incentivando os atletas”, ressaltou o professor, que destacou a parceria entre a Federação Estadual de Vôlei, prefeitura e subprefeitura de Rochedinho na construção da quadra e infraestrutura do evento, que vai distribuir R$ 2 mil reais em prêmios para os três primeiros colocados de cada categoria.

A auxiliar de limpeza Sandra Célia Silva Pinto ressalta que irá prestigiar o evento durante todo o final de semana com a família. Mãe de duas meninas, uma adolescente de 19 anos que já estudou na escola, hoje ela tem apenas a filha Eduarda, de dez anos, estudando na unidade. Para ela, a quadra foi uma importante iniciativa para despertar a prática esportiva

“Minhas filhas adoram esporte e estamos adorando o campeonato. Nunca tinha visto uma estrutura dessas de perto e acredito que a comunidade toda vai prestigiar e frequentar a escola nos finais de semana para utilizar a quadra”, mencionou.