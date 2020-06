Escola da Reme garante tradição e realiza festival de música on-line

A pandemia ocasionada pela Covid-19 tem levado os profissionais da Rede Municipal de Educação (Reme) a reinventar o processo de ensino e aprendizagem - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A pandemia ocasionada pela Covid-19 tem levado os profissionais da Rede Municipal de Educação (Reme) a reinventar o processo de ensino e aprendizagem, que após a suspensão das aulas presencias, passou a ser à distância, por meio de vídeos gravados por professores, transmissão via TV Reme e cadernos pedagógicos elaborados por técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e equipe das unidades escolares.

Para garantir a manutenção de atividades tradicionais, algumas escolas estão readequando projetos para a nova realidade virtual de ensino, apostando nas redes sociais. É o caso da escola “Tertuliano Meirelles”, que está realizando, pelo Facebook, a quinta edição do Festival de Música “Canta Tertu 2020”.

O festival tem o objetivo de fazer com o que os alunos desenvolvam músicas variadas, com qualidade e mostrar a importância dos ritmos regionais na cultura local.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, direto na escola, onde o aluno irá assinar um termo de uso de imagem, para a veiculação dos vídeos. A seletiva será por meio de vídeos, que devem ser enviados ao professor responsável e terá a finalidade de averiguar letras ou uso de roupas impróprias, ansiedade do aluno, ritmo ou da tonalidade da música. Podem participar alunos do grupo 4 ao EJA.

O processo de julgamento será através de votos populares e o aluno que conseguir mais votos pelo Facebook será o vencedor do festival.

O professor organizador irá passar um link aos responsáveis, onde eles podem acessar a plataforma escolhida, para conseguir os votos, reencaminhando assim as apresentações para familiares e amigos. O resultado final será divulgado no dia 17 de julho.