'ESA vai ao interior' visita Aquidauana com palestra sobre processo de execução

O projeto “ESA vai ao interior” visita nesta quinta-feira (4), a cidade de Aquidauana. O evento, organizado pela Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), é direcionado a advogados, acadêmicos, docentes e operadores do Direito.

A palestra “Processo de execução” será ministrada pelo presidente da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócios (CAAA) da OAB/MS, especialista em Direito Civil e Processual Civil, Marcos Sborowski Pollon.

O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site da ESA/MS. Todos os participantes receberão certificados.

O evento começa às 19 horas, na sede da 3ª Subseção, que fica localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, s/nº, Bairro Alto, Vila Cidade Nova. Mais informações pelo telefone (67) 3241-3762 ou (67) 98111-0970.

