Equipes de escolas estaduais participam da final estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (25.8), 48 equipes dos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas e particulares, participam da final estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), no pavilhão Albano Franco, na Capital, uma realização do professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Secretaria de Estado de Educação (SED).

Durante dois dias, as equipes, que são compostas por quatro estudantes e um professor mentor, precisam construir um robô para realizar determinadas tarefas. Nesta etapa, a Rede Estadual de Ensino participa com estudantes do ensino fundamental das escolas estaduais Padre Anchieta, de Nova Andradina; Prof.ª Marly Russo Rodrigues, de Aquidauana; João Brembatti Calvoso, de Ponta Porã; João Dantas Filgueiras, de Três Lagoas; e Dom Aquino Corrêa e Vespasiano Martins, de Amambai.

Regionais

Em Mato Grosso do Sul, as regionais foram realizadas no dia 5 de agosto, em Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas. Desta etapa, 48 equipes de ensino fundamental (nível 1) e ensino médio (nível 2), de escolas públicas e particulares, foram classificadas e virão a Campo Grande para a etapa estadual.

Etapa nacional

A final nacional da OBR acontecerá de 8 a 10 de novembro, em Curitiba (PR), com a Competição Brasileira e Latino-Americana de Robótica (CBR/Larc), a Mostra Nacional de Robótica (MNR), simpósios e eventos para pesquisadores que ocorrerão na “Robótica 2017”.

A OBR é uma das olimpíadas científicas brasileiras apoiadas pelo CNPq/MCTI/MEC/Capes. É uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos, gerida por professores e pesquisadores voluntários de renomadas instituições como UFSCAR, Unicamp, Unesp, FEI, Sesi, e apoiada por algumas das maiores sociedades científicas do País, como a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Sociedade Brasileira de Automática (SBA) e a RoboCup.

Texto e foto: Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

