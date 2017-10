Equipe de robótica da EE Prof° Henrique Cyrillo Corrêa é credenciada para torneio no Paraná

Campo Grande (MS) – A equipe de robótica J.A.R.V.I.S, da Escola Estadual Professor Henrique Cyrillo Corrêa, de Campo Grande, tem se destacado nas últimas competições e assim, foi credenciada para o Torneio Regional de Robótica que acontecerá em Curitiba (PR), nos dias 1º e 2 de dezembro. No torneio, os participantes identificam problemas e propõem soluções a curto prazo, bem como constroem e programam robôs autônomos baseados na tecnologia LEGO® Mindstorm para cumprir uma série de missões.

Para chegar à etapa regional, a equipe participou do Torneio Interclasse de Robótica do SESI – “Hydro Dynamixs”, disputado em Maracaju. Nesta competição, a J.A.R.V.I.S foi campeã na categoria “Projeto e Pesquisa” e vencedora como a melhor equipe em todas as categorias avaliadas da competição por contemplar exigências de conceitos tecnológicos, valores humanos e viabilidade do projeto de pesquisa.

A prática da robótica tem fortalecido amizades e incentivado os estudantes a tentarem coisas novas. “Como é o meu primeiro ano na robótica, fiquei nervoso no torneio, mas tive apoio da minha equipe. Isso não me ajudou só na robótica, mas também na sala de aula, controlando a ansiedade e melhorando minhas notas. O medo e a falta de vontade de fazer as coisas também mudaram, estou bem feliz”, contou João Vitor, do 9º ano do ensino fundamental.

A estudante Silvia Helena, do 8º ano do ensino fundamental, praticante de robótica desde o ano passado, viu na atividade uma nova experiência, principalmente pelo trabalho com plano de pesquisa. “Eu já tinha tido aulas com robôs feitos de LEGO®, mas sem projetos e pesquisa, ganhar o torneio em primeiro lugar com nosso projeto foi muito importante porque comprova que a robótica realmente muda o que a gente pode fazer em sala de aula”, explicou.

Campeões também no Torneio Juvenil de Robótica – Etapa Mato Grosso do Sul, no desafio “Viagem ao Centro da Terra”, os estudantes da EE Prof. Henrique Cyrillo Corrêa estão credenciados para a etapa nacional, em São Luiz (MA), nos dias 24 e 25 de novembro.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Divulgação

Veja Também

Comentários