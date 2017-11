Equipe da EE Vilmar Vieira Matos é campeã na XI Mostra Brasileira de Foguetes

Campo Grande (MS) – A equipe da EE Vilmar Vieira Matos, de Dourados, formada pelos estudantes Alan Henrique Ferreira Lima, Marina Neto Braga, Rodrigo Lodi Micali e a professora, Marilaine dos Santos Souza, foi campeã na categoria Ouro, com lançamentos horizontais acima de 120 metros, da Jornada de Foguetes, realizada em

Barra do Piraí (RJ), de 31 de outubro a três de novembro.

Marilaine desenvolve na escola a atividade “Jornada de Foguetes” com as 32 turmas do período diurno, incluindo oficinas, lançamentos de foguetes e premiações para os estudantes com melhores alcances horizontais. Tal ação difunde conceitos relacionados à Astronomia, Astronáutica e Física de forma prática nas dependências da escola.

A atividade utiliza equipamentos/materiais do Laboratório de Base Científica da escola, o que propicia aos estudantes atividades diferenciadas, que promovem a construção do conhecimento em um ambiente potencialmente significativo à aprendizagem, de forma cooperativa e experimental.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Divulgação