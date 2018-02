Equipe da Central de Matrículas realiza panfletagem neste sábado para orientar pais

Os pais ou responsáveis legais têm até o dia 21 de fevereiro para comparecer ao Ceinf para o qual a criança foi designada e confirmar a matrícula - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Técnicos da Central de Matrículas da Semed (Secretaria Municipal de Educação) irão realizar neste sábado (10), das 9 horas ao meio-dia, uma panfletagem na região central para orientar a população quanto aos prazos de confirmação de matrícula da segunda lista de designações e também divulgar a data da terceira lista de crianças que serão contempladas com vaga nos Ceinfs (Centros de Educação Infantil) da Rede Municipal de Ensino.

A ação acontecerá na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho. A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão ressalta a importância da confirmação das matrículas das crianças contempladas na segunda lista, divulgada no dia cinco de fevereiro e disponível para consulta no site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br

“O procedimento é importante para que a criança não perca o direito à vaga. Nesse caso, será necessário realizar novo cadastro na lista de espera”, alertou Adriana Cedrão. Ela explica que os técnicos também passarão por algumas lojas do comércio entregando os folhetos de orientação.

Os pais ou responsáveis legais têm até o dia 21 de fevereiro para comparecer ao Ceinf para o qual a criança foi designada e confirmar a matrícula. É necessário levar o original e cópia dos documentos, que são certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, cartão de vacinação, certidão de nascimento ou casamento dos pais, NIS (Número de identificação social), documento de identidade, número do cartão bolsa-família (se houver), comprovante de termo de responsabilidade de guardas (se for o caso) e CPF da mãe ou responsável. A relação de documentos está disponível no site da Semed.

A equipe também irá orientar quanto a divulgação da terceira lista de crianças contempladas, que irá ocorrer no dia cinco de março e também estará disponível no site da Semed. Os pais devem devem consultar o link “Designação do candidato”, onde abrirá a consulta e a lista com a relação dos nomes dos designados. De forma mais prática, o pai pode usar a tecla de busca ao nome do filho com o ‘Ctrl + F’.

A primeira lista de alunos contemplados foi divulgada no dia 15 de janeiro e atende 5.755 crianças, no entanto vários pais não foram ao Ceinf confirmar a matrícula. A lista também foi enviada e está disponível nos Ceinfs. Caso deseje, o responsável também pode comparecer até a Secretaria Municipal de Educação e realizar a consulta com a equipe da Central de Matrículas. Outras informações podem ser obtidas através do número 0800 615 15 15.

Serviço

A Central de Matrículas fica na Semed – localizada na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida.