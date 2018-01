Entregas de uniformes em escolas da Rede Estadual começam com um mês de antecedência

Segundo a SAD, cada uniforme foi comprado por R$ 7,45, o que mostra investimento de mais de R$ 2,2 milhões - Foto: Chico Ribeiro

Os uniformes da Rede Estadual de Ensino começaram a ser entregues nas escolas de Mato Grosso do Sul com um mês de antecedência. As unidades do interior são as primeiras a receber o material. O objetivo da Secretaria de Estado de Educação (SED) é que os alunos iniciem as aulas, em 15 de fevereiro, com todas as camisetas. Ao todo, serão entregues 300 mil unidades – duas para alunos novos e uma para alunos antigos.

As roupas estão compradas desde novembro de 2017, quando foi finalizado o processo licitatório organizado pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD). Segundo a SAD, cada uniforme foi comprado por R$ 7,45, o que mostra investimento de mais de R$ 2,2 milhões.

Cada escola irá organizar a entrega dos itens, que será iniciada no dia 15 de fevereiro. O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, destacou o planejamento da compra “com o tempo necessário para fechar o contrato, realizar o pagamento e negociar a entrega com o fornecedor”.

Composta por 67% de poliéster, 33% de fio modal verde e logomarca do Governo do Estado amarela, casa camiseta da Rede Estadual de Ensino tem estrutura de fibra mais resistente, o que não permite que a malha fique deformada ao longo do tempo.

Kits

Também em novembro do ano passado foi concluído o processo licitatório para aquisição dos kits escolares da Rede Estadual de Ensino. São 290 mil unidades, inicialmente cotadas a R$ 12,6 milhões, que foram adquiridas a R$ 8,4 milhões – através de adesão de ata de registro de preço do FNDE/Ministério da Educação. A economia registrada é de R$ 4,2 milhões.

Dos 290 mil kits escolares, 71.050 serão repassados aos alunos do ensino fundamental inicial, 86 mil serão distribuídos aos alunos do ensino fundamental final e 132.950 para ensino médio e EJA. As entregas dos materiais de estudo serão feitas na sequência das camisetas. Já a aquisição da merenda escolar, que é descentralizada e organizada por cada escola, segue em ritmo normal, conforme a SED.