Entrega de presentes da campanha de Natal do Pacijus será nesta sexta

Da redação com informações da assessoria do TJ-MS

Divulgação TJMS

Será nesta sexta-feira (14), às 10 horas, no plenário do Tribunal Pleno, a solenidade de entrega dos presentes da Campanha de Natal, promovida pelo Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus.

Para o evento já confirmaram presença juízes, desembargadores e autoridades convidadas, além de muitas crianças atendidas e do tão esperado Papai Noel. Todos os anos, as crianças atendidas na Capital vêm até o Tribunal de Justiça para agradecer o carinho recebido.

O presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, acompanhado da sra Viviane Alves, convidam os padrinhos a participar da entrega.

Interior – Nesta semana começaram ainda as entregas dos presentes nas comarca do interior.

Caminhões estão levando para as comarcas participantes da campanha brinquedos, bicicletas, tablets, bonecas, enfim, todos os objetos pedidos pelas crianças atendidas. A entrega para as crianças serão realizadas pela assistente social da comarca.

Em Água Clara, crianças e adolescentes que tiveram seus pedidos atendidos pelos padrinhos já receberam os presentes e ganharam ainda um jantar na unidade de acolhimento, com a presença do prefeito e da primeira dama do município.