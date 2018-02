Entrega de kits proporciona economia aos pais de alunos da Reme

“Fiquei muito feliz quando a diretora ligou avisando da chegada dos kits. Isso representa uma economia importante para nós”, disse - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A entrega dos kits escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) logo no início do ano letivo tem contribuído na economia doméstica das famílias. Pais de crianças dos Ceinfs que já receberam o material elogiaram a agilidade na distribuição e contam que poderão utilizar o dinheiro que gastariam com os produtos para quitar dívidas e pagar as contas do início do ano.

No Ceinf Regina Vitorazzi Sebben, localizado no bairro Oscar Salazar, onde o prefeito Marquinhos Trad e a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, estiveram nesta quarta-feira (7) para a entrega dos kits, os pais destacaram a importância de receber uniforme e material escolar logo no começo das aulas.

O segurança Paulo Alexandre da Silva, pai do pequeno Luiz Henrique, de 4 anos, que este ano está no Pré, conta que o valor que gastaria com a compra do material será direcionado ao pagamento de boletos. “Fiquei muito feliz quando a diretora ligou avisando da chegada dos kits. Isso representa uma economia importante para nós”, disse.

Mãe de três crianças que estudam na Rede Municipal, a dona de casa Valdenice Prado da Silva, mãe do aluno Vitor, de 5 anos, também ficou feliz em ganhar o material e saber que nas próximas semanas os outros dois filhos que estudam no Ensino Fundamental já receberão o kit. “Eu não imaginava que vinha tanta coisa. Para mim representa uma economia grande. O uniforme também é uma vantagem para as mães porque podemos economizar nas roupas das crianças, sem falar que o dinheiro que não gastamos ajuda a nas despesas da casa”, afirmou.

Já Cristiane Cristaldo, que também tem a filha Sofia no Pré, ressalta que o ato de receber o kit escolar e o uniforme é uma oportunidade para incentivar as crianças a aprenderem a preservar o material desde pequenos. “Isso tudo teve um custo e é preciso passar para elas a importância de cuidar e utilizar com carinho”, enfatizou. Ela diz que a filha estava ansiosa com a entrega e acredita que o material é um incentivo para o desempenho dos alunos. “Ela sempre adorou estudar nesse Ceinf. Todo mundo aqui é muito carinhoso e agora ela ficou mais feliz ainda”, concluiu.

Entregas

Os kits de material escolar começaram a ser entregues nesta terça-feira e irão atender cerca de 100 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. O material será entregue a todos os alunos, desde a educação infantil ao EJA. Serão 103.400 kits, sendo 16.400 para a educação infantil, 49.700 para as séries iniciais (1º ao 5º), 32.500 para as séries finais (6º ao 9º ano) e 4.800 para o EJA.

A primeira entrega oficial aconteceu no Ceinf Mary Sadalla Saad, no bairro Estrela Dalva, que além das quatro turmas de Pré, ainda conta com dois berçários e duas creches.

Já o Ceinf Regina Vitorazzi Sebben tem 210 alunos e também conta com quatro turmas de Pré, divididas nos períodos matutino e vespertino. A unidade ainda atende alunos em duas turmas de berçários e quatro turmas de creches.